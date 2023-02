Dinorah Santana es la primera esposa de Dani Alves y la madre de sus dos hijos. Está en Brasil acongojada por todo lo que está pasando alrededor de Dani. Defiende, vía telefónica, la inocencia de su exmarido por considerarle incapaz de algo así. Una entrevista exclusiva de SPORT, del grupo Prensa Ibérica.

Dinorah, ¿Cómo está?

No muy bien. Nadie que conozca a Dani, que le quiera, que forme parte de su vida, puede estar bien por la situación que pasa. No creemos en lo que está pasando. Es increíble. Ni en la peor pesadilla podíamos imaginar algo así. No estamos bien. Ni yo, ni los niños. Está siendo muy complicado cada día que pasa.

¿Qué edad tienen?

El niño, Daniel, tiene 16 y la niña, Victoria, tiene 15.

¿Lo viven mal?

Lo viven mal porque no pueden ver a Dani. Estamos programando el viaje para ir a España cuando salga la fecha de la vista. Iremos para verlo si sale. Al mismo tiempo, visitaremos colegios porque nos mudaremos a Barcelona.

¿Para estar al lado de Dani en estos momentos?

Estaba ya un poco programado. Cuando Dani y yo nos separamos en 2011, no volví a Brasil para que él estuviera con los niños. Me quedé en España hasta 2018-2019. Imaginamos que luego iría a Brasil o Estados Unidos, por la edad que tenía. Cuando llegó a Sao Paulo, vivíamos en la misma comunidad. Luego volvió al Barça y estuvo poco tiempo. Luego se fue a México y estábamos a la espera de qué haría. Los niños ya tenían la intención de hacer la universidad en Barcelona. El niño está en segundo de ESO. Pensábamos irnos de vuelta a Barcelona porque él y yo hablamos que cuando se retirara estaría por Barcelona. Ahora con todo este tema, al saber que no va a poder salir de España en dos años, estamos definiendo para estar allí.

Pensando en reagrupar la familia...

A final de mes, iremos a Barcelona. Nosotros tenemos un piso al lado de la casa de Dani. Lo hemos mantenido. Estaremos allí con él.

¿Cómo se enteraron de lo sucedido?

El 31 me contactó una periodista por si queríamos hablar de lo que había pasado la noche anterior en el Sutton. Llamé a Dani, pero no cogía el teléfono porque hacía la siesta. Pensaba que había habido alguna pelea. Gente próxima me llamaron y me dijeron que estuviera tranquila, que Dani estaba bien, que no había ningún problema, que no había pasado nada, que todo normal. Creo que fui la primera en enterarme que pasó algo.

¿Qué es lo que más le duele?

Están condenando a Dani previamente, sin que haya sido juzgado. Dani sería incapaz de deshonrar a una mujer. Estuve casada durante 10 años y le conozco desde hace 22. Todo el mundo que está en el entorno de Dani, desde la que limpia su casa de Brasil, Barcelona... Todo el mundo sabe quién es y que no sería capaz de cosas como esta. Duele bastante la situación.

¿Por ser una diana fácil?

Todo el mundo juzga por información generada en la prensa que no son ciertas del todo. Y cada uno hace su propio juicio. Los hechos lo sabrán los jueces, abogados…. Dani está en la cárcel por un riesgo a huir porque tiene otra nacionalidad y porque tiene una vida financiera muy confortable que podría huir. No está en la cárcel porque nadie le vea culpable o inocente. Esto se verá en un juicio que se celebrará. Se juzga la situación por lo que se ha escuchado, pero hay un secreto de sumario y nadie tiene acceso a estas evidencias de lo que realmente ha pasado.

¿Pondría la mano en el fuego por él?

No. El cuerpo entero pondría por él.

Su estado

¿Cómo está él?

No hablé con Dani. En la situación en la que está, no está receptivo ni con ánimos de verse con gente en prisión. No estaría ubicándose en lo que pasaba. Es tan surreal para nosotros… imagínate para él que está allí dentro. Yo, que estuvo en Barcelona, me tuve que volver a Brasil porque los niños no se encontraban bien. Dani quería que estuviera con los niños. Volví para recogerlos, para estar con mi hija que se había sometido a una cirugía y estaba en la recuperación. Cuando el médico la deje ir, volveremos a España para reencontrarnos con él.

¿Tiene ganas de abrazar a Dani?

De abrazarlo, de apoyarle, de estar con él. Pero hay que respetar su espacio por si no se siente bien que le vean los niños o yo estando allí dentro en la prisión.

¿Por vergüenza?

Él mismo no se debe ver allí dentro. Debe ser muy difícil.

¿Qué os dicen los abogados de Dani?, ¿Cómo está?

Que está bien, fuerte, dentro de lo que cabe. Que hay que luchar y que se está manteniendo fuerte. Si se derrumba... ¿Qué vamos a hacer entonces?. Está triste. Ve algunas cosas en la prensa que no le gusta. Se preocupó mucho por los niños porque esto le afecta. Llegamos a pasar por la situación que les escribían a los niños por Instagram. Por más que lo tengan cerrado, y que yo les decía que no miraran, lo han hecho y les ha acabado afectando. Saben que su padre no ha hecho esto.

¿Qué desearía usted de esto?

Es una pesadilla. Lo que puedo hacer es estar a su lado, apoyarlo. Es lo que haré, por mí y por mis hijos. Estamos con él. Sabemos quién es él.

¿Han llorado mucho sus hijos?

Mucho, mucho. Están bastante afectados. Toda la gente, incluso para apoyarlos, hablan del tema y tocar la situación que duele. Duele imaginar lo que pasará su padre, la impotencia.

Y cuándo piensa en la chica… ¿Qué piensa?

No pienso en ella. No queremos opinar. Lo único que sabemos es que él no es así. Tampoco hemos tenido acceso a la acusación. Lo que se dice en la prensa no se sabe si es cierto. Sí lo es. Algunas lo son, otras se sacan de contexto.

¿Ha visto el vídeo del Sutton?

Es secreto de sumario. Dani le dijo que a mí me mantuviera informada para que sus hijos así lo estuvieran.

¿Qué le diría a Dani?

Que tenga fuerza. Que todo esto pasará. Que conseguiremos demostrar quién es él de verdad, que no es esa persona que se dice.

¿Ahora la carrera deportiva queda en un segundo plano?

Sí. Han rescindido contratos deportivos o de publicidad. No estamos preocupados. Son cosas que suman para destrozar su vida, pero todo se pondrá en su sitio. Lo importante es que esté bien, sentirse apoyado. Su familia está a su lado porque sabemos quién es.

¿No sé si quiere enviar algún mensaje?

No. Entiendo que el mundo es como es. Salen noticias y la gente juzga a su manera. Yo tengo que decir que Dani no es así. Jamás deshonraría a una mujer. Para que tenga una idea.

Dígame...

En 20 años jamás me habló con un tono más alto. A veces discutes, pero jamás me trató mal. De cómo trataba a las mujeres del alrededor. A mí, a mi hija, la princesita, al niño también. Dani siempre ha tenido una colocación que una mujer debe ser tratada como una reina. Lo trae de su padre. Del respeto que tiene a su madre. Es así con las personas en general. Y lo puede decir cualquier trabajador suyo, chofer, trabajadora… Imagina en una mujer en una situación de este nivel. Para mí es imposible creer esto.

¿Usted es aún agente?

No. Nuestro matrimonio no iba bien y nos separamos, pero mantuvimos la amistad. Hubo un tiempo que fui su agente. Cuatro años después, Dani me presentó a Fran Sergio, que ahora es mi marido. Quería que fuera su agente. Y ahora el agente es mi actual marido.