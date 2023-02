La inteligencia emocional a veces es innata, pero sobre todo se aprende. Para amar de forma sana a tu pareja es imprescindible. Por desgracia, no es algo que esté a la orden del día. Por eso resulta reconfortante encontrarse con ejemplos de gente que puede, valga la redundancia, dar ejemplo.

Tenemos un caso en el actor argentino Chino Darín, hijo del también intérprete Ricardo Darín y pareja de la actriz española Úrsula Corberó. En un vídeo publicado hace unos días por la psicóloga Celsa Mejía en su cuenta de Instagram, rebotado a su vez de la del asesor emocional Andrés Vernazza, podemos ver al joven respondiendo a los medios de comunicación ante de la entrega de los Premios Platino del cine iberoamericano en mayo del año pasado.

"¿Qué es lo que más te gusta de aquí?", le pregunta un periodista. "¿De España? Mi mujer", responde sin dudar el argentino. "Pero has venido solo, no te ha podido acompañar", le apunta otra reportera. "No, pero bueno, no pasa nada, hay tantos compañeros, ya tendré tiempo de verla y disfrutarla en la intimidad, que lo prefiero, la verdad, si te soy sincero", contesta el actor de 34 años.

"Si la defino, la limito"

"¿Cómo la definirías, la mejor de todas?", insiste el periodista. "Sin duda, pero no la definiría. Me parece que si la defino, la limito", sentencia el artista, provocando los elogios de los presentes por su contestación. Interpelado luego por su creciente fama en Estados Unidos, Darín precisa que "le está yendo increíble porque se ha hecho unos currazos impresionantes".

"De aquí sale una boda, te lo digo yo", le suelta uno de los reporteros. "No hace falta", se apresura a decir el actor. "Bueno, tú ya te refieres a ella como tu mujer", le insisten, a lo que él replica: "El posesivo quizás no estuvo bien, pero me estaban preguntando a mí qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula... Podemos llamarla de muchas maneras", proclama con un brillo en los ojos que delataba el gran momento de pareja que atraviesa su relación, que comenzó en 2016 tras conocerse y enamorarse durante un rodaje.

"Elegir amar a pesar de los años, a pesar de los daños"

"Elegir amar a pesar de los años, a pesar de los daños, mas allá de los miedos y superponiéndote a los traumas. Darte la oportunidad de tratar y ser el mejor en el intento", escribe la psicóloga como comentario a este vídeo.

Andrés Vernazza, por su parte, destaca el "lindo mensaje" de Chino Darín recalcando que "ya lo dijo Ricardo Arjona: no es bueno el que te ayuda, sino el que no te molesta". "Hoy en día, en esta sociedad tan egocéntrica que vivimos una pareja que no te molesta ya es relativamente una buena pareja, tristemente. Ahora, una pareja que no te limita y te ayuda a crecer en la vida, uf, eso sí que es una buena pareja y vale oro, nunca lo olvides".