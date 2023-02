Blue Shine es la nueva línea de colonia de Mercadona. Esta cadena de supermercados crea sus propias fragancias low cost con el objetivo de acercar los aromas más exclusivos de las grandes marcas de perfume a todo el mundo.

En esta ocasión ha sido el turno de Blue Shine la línea de productos cuenta con dos colonias, una para mujer y otra para hombre: Blue Shine for her y Blue Shine for him, ambos perfumes son réplicas de otros de alta gama.

En el caso de Blue Shine for her, las que ya han probado esta fragancia aseguran que es idéntica a White Tea de Elisabeth Arden. Su aroma es fresco y las notas olfativas de esta fragancia son el almizcle junto con aromas florales y amaderados. En la web de Mercadona solamente puede comprarse la colonia suelta por 11 euros. Sin embargo, cuando Mercadona lanzó esta línea de productos había dos lotes, uno con dos colonias en diferentes tamaños, una más pequeña para poder llevarla en el bolso o en la maleta cuando te vayas de viaje y otro lote pensado para regalar ya que era más completo y llevaba, a parte de las dos colonias, un gel hidratante, un exfloliante que deja la piel aterciopelada y fresca y un sérum perfecto para calmar la piel.

En cuanto a Blue Shine for him, los hombres que han probado esta fragancia creen que es muy similar a L’Eau Kenzo Pour Homme. Actualmente solo se puede comprar, al menos por la web, la colonia suelta, por el mismo precio que la de la mujer. Sin embargo, anteriormente la gama de hombre de esta colonia incluía dos packs que contenían lo mismo que en el de la mujer con la diferencia que el pack de regalo cuenta con un after shave.

Ambas colonias han tenido una gran acogida por el público por lo que si estás pensando en probarlas, tanto la de hombre como la de mujer, hazlo rápido ya que son edición limitada.