El arquitecto de los pisos-contenedor: "El contenedor no es un estigma, sí obligarte a vivir en un polígono sin servicios"

¿Qué opina de la polémica que han levantado los pisos-contenedor en Mallorca?

En Barcelona sucedió algo parecido. Tiene un efecto positivo porque se genera debate público y a la vez da visibilidad al proyecto. Está bien que surjan voces escépticas y críticas, y que luego puedas responder a ellas con realidades. Pero si te fijas la polémica surge cuando es vivienda pública. Porque hay muchos proyectos de vivienda de lujo a partir de contenedores reciclados y nadie dice nada. Meter a gente en contenedores suena fatal si no se entiende como sistema de construcción, que es lo que es, un sistema más como otro con el que se pueden hacer bien las cosas o no. Por ejemplo, en Gran Bretaña se hicieron hace cuatro o cinco años una serie de proyectos con contenedores destinados a vivienda de emergencia que no estaban bien hechos. Luego tienen promoción de vivienda privada, Containers City, que sí están bien ejecutados, y hay gente que se ha comprado un piso.

En Palma el alcalde José Hila ha descartado la idea de los pisos-contenedor planteada por la ecosoberanista y socia de la coalición Neus Truyol.

En Rubí pasó casi lo mismo. Había una iniciativa de Rubí en Comú para hacer una promoción bastante grande basada en contenedores. Parece que los vecinos hicieron ruido y el alcalde del PSC lo echó atrás cuando ya se estaba afinando la promoción: había solar y presupuesto.

Entonces no le ha sorprendido.

No. Me parece que en general la gente no profundiza mucho y tiran adelante con argumentos bastante banales, a veces por interés político y a veces por falta de conocimiento. Si lo piensas bien, el hormigón no es garantía de construir bien. ¿Por qué el contenedor ha de significar construir mal o de forma indigna?

¿Por qué tienen tantos detractores estos contenedores?

Por desconocimiento, porque tienen ventajas. Es un proceso de reutilización del material en el que evitas el extractivismo, no has de fundir metal que después has de recomponer en este caso, sino que es aprovechar algo ya fabricado. En segundo lugar, construir a partir de contenedores supone un ahorro económico. El precio por kilo de un contenedor es mejor que el de las vigas.

¿Qué precio tiene un contenedor marítimo usado?

Un contenedor de los que usamos, si compras varios, ahora mismo puede tener un coste de 3.500 euros más el transporte. Estamos hablando de contenedores que ya están muy usados y se descartan para el transporte en el mar. Cada contenedor pesa unos 4.000 kilos, es decir, el precio por kilo es inferior al euro. El hierro con el que se hacen las vigas está por encima del euro. Además del precio, a nivel medioambiental está muy justificado construir con contenedores: ahorras energía y emisiones de CO2. Los estudios realizados calculan que el ahorro de ambos elementos está entre el 40 y el 60% si se compara con la construcción al uso. En resumen, construir bien con contenedores es un pelín más barato en dinero, pero mucho barato si hablamos de factura ambiental.

¿En cuánto tiempo se puede terminar un edificio de pisos-contenedor?

Prefabricamos en tres meses los contenedores cuando se acaba de hacer la cimentación y obtenemos la licencia. Cuando los contenedores ya están tuneados por dentro, la obra dura unos tres meses y medio. La reducción de tiempo es increíble, pues pasas de 18 meses a tres y medio, además de que reduces mucho las molestias a los vecinos. Esta rapidez tiene una derivada económica. Si comprimes el tiempo de ejecución, ya estás amortizando porque empiezas a cobrar el alquiler antes.

El Colegio de Arquitectos de Balears apuntaba a que la durabilidad de estas construcciones aún está por ver.

A nivel estructural pueden aguantar temporales en el océano. Están hechos de acero cor-ten. Tienen que soportar el Atlántico norte durante tiempos muy largos y evitar la corrosión prolongada. Tienen una gran fortaleza, están moviéndose todo el tiempo en el barco. En un solar están quietos. Las vigas son peores que el contenedor por el acero que usan. Además, su diseño está pensado para que puedan ser conectados entre sí y después desconectarse. Permiten hacer crecer una estructura. Su inconveniente es su rigidez dimensional y geométrica, pero tenemos mecanismos para superarlo. Combinar estas estructuras de contenedores con madera u otro sistema constructivo da la posibilidad de conseguir geometrías complejas y de que te salgan los espacios que quieras.

¿Los contenedores pueden resultar un estigma y agrandar la brecha si se usan para hacer vivienda social principalmente?

Hay casas multinacionales que los usan para sus showrooms, también centros de arte contemporáneo, promotores de unifamiliares de alto standing o incluso el despacho de Nueva York Lot-Ek, que ha hecho toda una carrera de arquitectura de élite a partir de proyectos con contenedores. El contenedor no tiene por qué estar estigmatizado. El contenedor no es un estigma, un estigma es obligarte a vivir a muchos metros de una estación de autobuses o meterte a vivir en un barrio sin diversidad y con mucha densidad de pisos sociales. Los primeros inquilinos de Aprop vivían en pensiones y albergues a muchos kilómetros de donde hacían la vida antes de ser desahuciados. Con el proyecto de pisos contenedor no tuvieron que cambiar a sus hijos de colegio y pudieron seguir teniendo los equipamientos y espacios públicos de la zona de la Rambla mientras esperaban un piso social, que puede tardar años en construirse. Estas personas expulsadas pudieron quedarse en el barrio en unas viviendas muy dignas.

¿Están rechazando los contenedores algunas fuerzas políticas porque los asocian a Ada Colau?

Está claro. Pero es muy torpe hacerlo. Es como asociar el uso del hormigón a un color político. Nosotros hemos trabajado con distintos colores políticos. Los socialistas nos han pedido anteproyectos. Inauguraremos el mes que viene el proyecto de Caldes, encargado por ERC. Hemos trabajado con cuatro partidos políticos diferentes que nos han pedido por los contenedores.

¿Hay líneas rojas a la hora de crear vivienda pública?

La vivienda pública tendría que ser modélica. Ha de ser ecológica ambiental y socialmente. No tiene sentido expandir la mancha urbana de cualquier manera sin tener detrás los servicios y equipamientos necesarios para generar barrio. Es una obligación crearlos o mejorar los que ya existen. Es decir, las promociones de vivienda pública tiene que ir hacia la mejora urbana y la buena vecindad. Y la vivienda pública debe evitar la estigmatización por guetización. La vivienda pública debería ser como la salud pública. Vivienda digna, de calidad y con criterios ecológicos que debe servir además a muchas capas de población.