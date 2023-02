También aprecia diferencias entre los que sufren una discapacidad congénita o adquirida. Normalmente, prosigue, las personas congénitas están más abiertas a una sexualidad que no sea estrictamente pronográfica. “Una de las cosas que más me gustan es cuando una persona no ha tenido ninguna experiencia sexual en la vida. Si yo te cojo de la mano para abrirte la puerta al mundo de la sexualidad tengo una gran responsabilidad y un honor enorme”. En cambio, cuando la discapacidad se ha adquirido en un momento de la vida por un accidente o una enfermedad “ya tienen ideas preestablecidas y experiencias y es un poco más complicado. Tienen una visión más pornográfica y si están encerrados en su pasado no les mueves fácilmente”.

Aún así, no hay dos sesiones iguales y la experiencia le dice que no se puede fijar un tiempo estrictamente determinado. “Cuando es la primera vez, hasta que los cuerpos se conocen un poco suele durar algo más, pero lo habitual son unas dos horas más o menos. Cobro 75 euros y el precio incluye las entrevistas, el encuentro previo, el acompañamiento y el encuentro posterior que a veces es necesario para ayudar a asimilar la experiencia”. Dimitri defiende la necesidad de solicitar dinero por un servicio al que dedica su tiempo y que, a veces, incluye desplazamientos a diferentes provincias. “Creo que es un precio justo para mi y para la persona que lo decide. Si el usuario no tiene capacidad económica le propongo un intercambio de algún tipo. A lo mejor me dan 20 euros en metálico y luego me regalan alguna artesanía u otra cosa. He cobrado hasta en poemas, un poema de una estrofa que para mí tenía más valor que esos 75 euros”.