El horóscopo de hoy viernes 17 de febrero de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los 12 signos del zodiaco.

¿Tendrás suerte en el día de hoy? Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental con esa persona especial, en tu trabajo o en los negocios. Consulta a continuación la suerte que le depara a los signos de agua, tierra, fuego y aire.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Una persona que quieres ver hace tiempo podría aparecer el día de hoy, el trabajo está muy bien, se esperan buenos resultados en este ámbito. Estás dejando de lado tus metas iniciales, todo por darle prioridad al dinero, puede ser un camino de mucho riesgo, ya que terminarás no cumpliendo lo que te propusiste desde un principio.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Puede que en este minuto sientas que alguien te ha estado mintiendo u ocultando cierta información sobre su vida, se trata de alguien que vienes conociendo hace poco tiempo y con quien tienes planes para seguir saliendo y quizás formar una nueva relación, si descubres que esta situación ha sido así, entonces debes exigir la verdad, si aun así no tienes confianza en esa persona, es mejor que dejes las cosas hasta ahí.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Si se da una cena romántica con alguien que estás recién conociendo, es un buen momento para mostrar toda tu capacidad de seducción y conocerse de manera más íntima.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

El trabajo marcha bien, no dejes que esta situación cambie. No tengas miedo a mostrar tus verdaderos sentimientos hacia alguien que te hace perder la cabeza, si no eres correspondido, entonces es mejor que sigas adelante y mires hacia otro lado, no existe solo una persona para ti en el mundo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

En tu relación de pareja han existido algunas cosas que no se han dicho y que son parte de la vida privada, hoy quizás te enteres de algo de la persona que está a tu lado o que aparezca alguna información tuya con respecto al pasado, no hagas un problema de esto en ninguno de ambos casos, todos tienen derecho a guardar secretos.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Puedes realizar grandes cosas si se lo propone el día de hoy, es importante siempre confiar en tu potencial y en tus talentos para así sortear todo lo que te venga encima. Si estás en etapa de estudios es probable que falles en un examen, pero tendrás otra posibilidad para darlo de nuevo y obtener una buena calificación, esfuérzate más esta vez.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Tienes interés en alguien y crees que no eres correspondido, es probable que no sea así, debes activar tu intuición y comenzar a afinar tu percepción, ya que podría ser que si recibas interés de vuelta, no pierdas la oportunidad de hablarle. Recuerdos del pasado podrían afectar el día de Escorpión, por lo que es recomendable que comiences a tener más atención en tu presente y en las cosas nuevas que están apareciendo, no siempre todo tiempo pasado fue mejor y eso lo podrás notar el día de hoy.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Tienes la posibilidad de tomar una decisión importante y radical para tu vida, puede ser un cambio de ciudad con miras hacia un nuevo trabajo o si estás estudiando, un viaje a continuar estudios en el extranjero o trabajar durante el verano en otro país, cualquier sea el caso, debes optar por lo que te convenga y por supuesto que ganar experiencia es siempre lo mejor para tu vida, no pienses en lo que dejas, si estás en un compromiso, debes buscar la forma de llevar a esa persona contigo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás con la mente puesta en un objetivo muy claro en el amor, si crees que vale la pena, síguelo, podría ser una bella historia con esa persona, intenta buscar comunicación el día de hoy.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Un dinero que creíste haber perdido, podría aparecer hoy, ten más cuidado con esto, ya que podría volverse en una costumbre poco agradable para tu bolsillo. Una mujer de edad madura está pensando en entregarte un regalo, se trata de algo muy preciado para ella, no lo rechaces.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Tu casa necesita mejoras, por lo que es importante que inviertas en ello, no te gastes tu dinero en cosas banales, prefiere siempre hacer cosas por tu hogar. Una persona muy querida está quedándose estancada en una pena o en un mal momento, ayúdale a salir de ese estado, no le dejes abandonada.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Momento ideal para sacar cuentas alegres de tus esfuerzo, buenas cosas vienen en el horizonte. Tienes un buen trabajo y una buena reputación con tus pares, debes tratar de mantener esto y no dejar pasar la oportunidad de siempre brillar, hoy tendrás un momento para hacer esto, no lo desperdicies.