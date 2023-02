El horóscopo de hoy martes 21 de febrero de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Hoy es un día para tomar decisiones importantes en tu vida financiera, y es posible que alguien te pida un préstamo. Si es alguien en quien confías, no dudes en ayudarle, pero si tienes dudas sobre su capacidad para devolverte el dinero, quizás sea mejor no arriesgarse. ¡Piensa bien antes de tomar una decisión!

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Has estado trabajando duro en dejar ir las cargas pesadas que has tenido en tu vida, y eso es algo muy positivo. A medida que sueltas lo que no te sirve, encontrarás espacio para cosas nuevas y emocionantes. ¡Sigue así, y no te detengas hasta lograr tu bienestar!

Géminis (21 mayo al 20 junio)

El cuidado del cuerpo es importante, ¡y hoy es un buen día para empezar! No olvides comer vegetales y hacer ejercicio por la mañana para mantener tu cuerpo y mente en buena forma. Además, es posible que alguien importante en tu vida se sienta un poco descuidado. No permitas que la relación se agote y haz un esfuerzo para mantenerla viva.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

La salud es importante, y es posible que debas prestar atención a tu corazón evitando las grasas saturadas y prefiriendo alimentos más saludables. ¡Tu cuerpo te lo agradecerá! Además, alguien que ha estado tratando de contactarte te hará una oferta para un posible negocio. Asegúrate de evaluar todas las posibilidades antes de tomar una decisión.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Hoy es un buen día para recibir un dinero que alguien te debe, ¡pero no lo gastes en cosas que no necesitas! También es posible que una mujer que ha estado siguiendo tus pasos te ofrezca un trabajo muy interesante. ¡Aprovecha esta oportunidad y disfruta del éxito que estás cosechando!

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Si hay alguien que te importa y que está pensando en ti, ¡dale las gracias por su preocupación! Además, a veces es importante aceptar que hay cosas que no se pueden solucionar. ¡No te rindas, pero tampoco te sientas mal si hay situaciones que escapan de tu control!

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

El amor es importante, pero no te olvides de mantenerlo emocionante y aventurado. Si tienes una relación estable, es posible que las obligaciones de ambos los estén alejando un poco. ¡Haz un esfuerzo para mantener la chispa viva y vivir grandes aventuras con tu pareja!

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Hoy es un buen día para correr riesgos en el trabajo, ¡puede ser que te lleves una gran sorpresa! Asegúrate de evaluar bien todas las posibilidades antes de tomar una decisión, pero no tengas miedo de apostar por lo que quieres. Además, es posible que te estés perdiendo la oportunidad de conocer gente interesante en tu entorno laboral. ¡Abre los ojos y sé más cercano con quienes te rodean!

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Tienes un negocio que está a punto de fracasar, necesitas conseguir dinero para sacarlo a flote, evalúa si vale la pena hacer esto o cambiar el rumbo. El dinero será un tema importante el día de hoy, ya que tendrás gastos imprevistos.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Capricornio, estás en una buena posición para obtener más conocimiento y avanzar en tu carrera. Aprovecha todas las oportunidades que se te presenten para aprender y crecer. El esfuerzo que inviertas ahora será recompensado en el futuro.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario, si sientes que te estás perdiendo en un romance sin rumbo, es importante que tomes las riendas de tu vida de nuevo. Recupera tu motivación y enfoca tu energía en tu carrera o estudios. No te detengas, estás muy cerca del éxito.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis, tienes una oportunidad de oro para subir de posición en el trabajo, ¡por lo que más quieras, no la dejes pasar! Y cuida cada una de las parte de tu cuerpo, sobre todo las extremidades, ¡haz ejercicio para mantenerlas en forma!