Llega un punto en el que uno es incapaz de saber a ciencia cierta si sus vídeos son autoparódicos o es que realmente es así de verdad y realmente piensa lo que dice. El empresario argentino Javier Ferrer se ha convertido en los últimos días en "trending topic" en Twitter al viralizarse una serie de grabaciones de sus cuentas en TikTok e Instagram en las que, haciendo ostentación de su presunto lujoso tren de vida (mansiones, coches deportivos, puros...), se dirige a la gente que no goza de su mismo estatus socioeconómico como "normales", despreciando la educación académica, el trabajo y la cultura del esfuerzo.

Ferrer, que atesora cientos de vídeos en la plataforma china, donde comenzó su faceta de "influencer" en mayo de 2021, se presenta como un "instructor de vida" y da a su ya casi medio millón de seguidores desde consejos financieros (donde no faltan los relativos a las criptomonedas) hasta supuestas pautas para el crecimiento personal y profesional. Todo ello en una especie de curso que lleva por título el nada pomposo nombre de "The Luxury World". El también youtuber ofrece franquicias de su negocio...

“Hola normal”:

Porque el nuevo cositorto de TikTok cobra 1.000 usd sus consejos pic.twitter.com/Civk5sQ4AK — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTLiberal) 21 de febrero de 2023

El "nuevo Cositorto" de TikTok

Bautizado como el "nuevo Cositorto" de TikTok, en alusión al líder de la macroestafa piramidal Generación Zoe este "terapeuta laboral" presume de más de 30 años de experiencia como empresario, "cualidad de la que podrás valerte para acortar tu camino y evitar el sinfín de errores que se encuentran implícitos en los riesgos del ámbito comercial".

Osvaldo "Beto" Mendeleiev, el anónimo detrás de una de las cuentas de Twitter que ha ayudado a "descubrir" a este charlatán, también fue de los primeros en denunciar a Cositorto, hoy preso.

En su presentación en Instagram, donde cuenta con otros 364.000 seguidores, Javier Ferrer añade que "la fusión de toda la información y habilidades que he logrado desarrollar en el tiempo como resultado de lidiar con personas buenas y malas, episodios positivos y negativos e infinidad de situaciones por las que he transitado, me ha permitido alcanzar un tipo de experiencia fuera de lo común".

"Desde pequeño percibí en mí una visión diferente del resto, me sentía distinto de los demás y actuaba como tal; me sentía en un lugar que no me correspondía y estaba convencido de que mi lugar era otro… Emprendí negocios de todo tipo, incursioné en diversos rubros y mi meta era mantenerme constantemente como un ganador", indica el creador de ricos.

¿vos te creiste que habias nacido, y todavía no? pic.twitter.com/hjHkjIdDHG — Osvaldo 'Beto' Mendeleiev (@BetoMendeleiev_) 21 de febrero de 2023

"Me apasionaba encontrar posibilidades en lo que parecía imposible, y trasladarlo de la posibilidad a lo concreto y cuando alcanzaba mi propósito de convertir en real algo que lucía imposible, entonces mi autoconfianza se intensificaba, todo fluía y los negocios comenzaban a darse naturalmente", prosigue el personaje.

"Una vez comenzás a tomar decisiones acertadas en tu vida, es cuando generas un entorno que verdaderamente te agrada y sentís estar en donde querés estar. Esta trayectoria vivida representa un conjunto de cosas que no pueden transmitirse de otra forma que no sea mediante la práctica conjuntamente conmigo", concluye su sinopsis vital el consultor.

Cachondeo generalizado

La arrogancia y prepotencia de Javier Ferrer han sido carne de cañón para los memes, los chistes y las parodias en las redes sociales.

"¿Qué le llega primero el cáncer de piel o la cárcel? Hagan sus apuestas, señores", se pregunta un tuitero de los muchos que ahora se han hecho "adictos" al consumo irónico de los vídeos del hiperbronceado/quemado Ferrer.