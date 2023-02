Si te decimos que hay muchos productos que Mercadona va quitando de sus estantes o va cambiando su receta tampoco te descubrimos mucho. Lo cierto es que es habitual que la cadena de supermercados vaya quitando algunos artículos y sacando nuevos a la venta o, simplemente, retirándolos para cambiar los ingredientes.

Esto no quita para que muchos de sus ‘jefes’ (como la cadena llama a sus clientes) se quejen amargamente en las redes sociales y pregunten por esos productos que eran sus favoritos. Quizá alguno logre alguna respuesta positiva aunque lo habitual es que no haya vuelta atrás y su artículo favorito haya sido retirado de los lineales.

Este es el caso de los cinco productos de los que te hablamos en este artículo y que ya no podrás encontrar en los Mercadona de Alicante. En primer lugar Mercè Bave pregunta en Twitter sobre el té negro de vainilla y caramelo. “¿Aún está en vuestro surtido el té de vainilla y caramelo? En mi Mercadona habitual no hay… era una delicia”. Pero no, el producto ya no está en el surtido y por la respuesta del supermercado no parece que vaya a volver.

Hola! ¿Aún está en vuestro surtido el te de vainilla y caramelo? En mi Mercadona habitual no hay... Era una delicia. — Mercè BaVe (@mercebave) 21 de febrero de 2023

Para Alicia el drama por la desaparición de dos artículos de Mercadona es máximo: “Quítame la vida pero devuélveme los mejillones picantes y los mochis de pistachos”. Lo cierto es que el comentario nos tiene algo confundidos ya que la respuesta que ofrece la empresa es que ya no dispone de ese producto. Entendemos que se refiere a los famosos mochis de pistacho porque los mejillones picantes sí que están a la venta a través de la web de Mercadona. Los mochis fueron de los helados más vendidos y solicitados por el supermercado en sus sabores de coco y mango. El de pistacho tal y como vino, se fue.

@Mercadona quitame la vida pero devuélveme los mejillones picantes y los Mochis de pistachos — Alicia (@Aliciaroxan) 21 de febrero de 2023

Otra desaparición destacada han sido las gallegas gofre de caramelo. Erika pregunta por ellas y lo que cuenta de ellas nos ha hecho la boca agua: “Eran una maravilla, hacerte un té o infusión calentito y ponerlo encima, cómo se derretía y lo buena que estaba. Era una adicción, comprábamos los paquetes de dos en dos y ahora no las encuentro por ninguna parte”.

Otros dos productos que ya no están a la venta en los supermercados Mercadona de Alicante son la crema de arroz y lentejas y en la sección de perfumería el body spray de té verde.