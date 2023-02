"Le llamaban gordo inmigrante": afloran más casos de 'bullying' en el instituto de los gemelos de Barcelona

"Creo que el Instituto no había sabido reconocer como tal el 'bullying' que sufrían los gemelos". Estas han sido las palabras exactas que ha usado Josep Roca, el inspector de Educació que está investigando qué falló en el instituto Llobregat de Sallent (Bages), ante varios padres y exalumnos que se han manifestado esta mañana frente al centro. Uno de ellos es un padre origen extranjero cuyo hijo adolescente también ha sufrido acoso, sospecha, por parte de los mismos niños de 12 años que machacaban a Alana/Iván, la niña que había pedido en su entorno ser tratada en masculino y que el pasado martes falleció tras precipitarse desde el balcón de su casa. "A mi hijo le decían gordo, inmigrante, vete a tu país...", explica el padre, aún conmocionado por la tragedia.

Esta protesta, improvisada por parte de algunos alumnos y familias del centro, ha servido para ofrecer más detalles de la gestión, errónea, del conflicto. Varios padres del instituto han expresado ante Roca los casos de acoso que sufren o han sufrido sus hijos, y se han quejado del modelo de intervención del centro. Es el caso de este padre que prefiere no revelar su identidad. "Son un grupo de niños de primero de la ESO, mucho más pequeños que mi hijo, que cursa cuarto. Van en grupo y se dedican a insultarle: le llaman gordo, inmigrante... Son los mismos que acosaban a los gemelos", ha asegurado.

Reunión con el centro

El pasado 13 de febrero la familia informó al centro de este problema a través de un correo electrónico y el día 21 la madre de este menor se reunió con su tutora para tratar el tema. "Cuando mi mujer regresaba de casa se encontró el cuerpo del adolescente en el suelo, se acababa de suicidar", explica el padre conmocionado. "Podría ser mi hijo", añade.

El padre explica que la semana anterior a la tragedia, estos niños de primero de la ESO volvieron a acorralar a su hijo. "Él no aguantó más y les dio un guantazo, les dobla en altura", explica el hombre. En un primer momento, el docente que vio la escena optó por expulsarle del centro. "Pero eso finalmente no ocurrió porque ya nos habíamos puesto en contacto con la tutora, ella ya sabía la situación y lo paró", sigue el padre.

No detectar la situación

En el caso de los gemelos, la gestión fue diferente. Según varias fuentes del centro y del entorno de la familia -y como posteriormente ha confirmado hoy el inspector-, la escuela no había detectado correctamente la situación. Los menores recibían asesoramiento psicológico en la escuela, la orientadora del instituto había trabajado con los dos, pero no se habló de 'bullying', sino que, en muchas ocasiones, se trataba a Alana, o a Iván, el nombre sentido del menor, como si fuera el agresor. Le habían expulsado del centro en varias ocasiones.

"No podía más y se defendía contra estos niños, les pegaba... y entonces le trataban como si fuera el malo de la película", explican a este diario alumnas más mayores del centro que, cuando le veían, en peleas trataban de separarle y escucharle. En alguna de estas expulsiones, el menor no pudo regresar a casa y desde el centro lo encerraron en una sala que los alumnos la han bautizado como 'la nevera', por el frío que hace. "Es la sala de los castigados. La dejaban allí dentro sola porque los padres no se podían hacer cargo", explican.

Ataque de ansiedad

Estas alumnas no entienden por qué el centro actuaba de esta forma. "Claro que sabían que les hacían bullying", insisten las alumnas. Ellas mismas se lo habían transmitido a un profesor de Matemáticas de cuarto de la ESO. "Le dijimos que este niño no era culpable de nada: que se metían con su acento, por su nacionalidad y por que se había cortado el pelo", explican. También le ayudaron en lo que estas adolescentes llaman un "ataque de ansiedad", tras una pelea que ocurrió en el patio. "Estaba convulsionando... lo llevamos con una profesora que le dio una tila para relajarse, pero la mayoría del tiempo los profesores en el patio no hacían nada", se quejan.

Otras de las medidas que el centro había tomado para abordar el problema con los dos hermanos era cambiarles de patio, con alumnos más mayores, o enviarlos a clases de segundo de la ESO en asignaturas como plástica o educación física. "Decían que lo hacían para evitar conflictos, pero a los niños que se metían con él no le decían nada, seguían igual", se quejan. Este extremo lo confirman también padres de alumnos de segundo de la ESO.