Una persona del condado de Charlotte, Florida, ha fallecido después de contraer la ameba Naegleria fowleri, también conocida como la "ameba comecerebros". Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Salud de Florida en febrero, la infección probablemente fue causada por prácticas de enjuague nasal con agua del grifo contaminada.

El Departamento de Salud confirmó recientemente la muerte de la persona infectada y está investigando el caso. Jae Williams, secretario de Prensa del Departamento de Salud de Florida, dijo que están llevando a cabo una investigación epidemiológica para entender las circunstancias únicas de la infección. La privacidad del paciente será protegida, por lo que cualquier información adicional sobre el caso será confidencial.

¿Qué es la ameba comecerebros?

La Naegleria fowleri se encuentra comúnmente en el suelo y en agua dulce tibia, como lagos, ríos y fuentes termales en todo Estados Unidos. Las infecciones cerebrales ocurren cuando el agua contaminada con amebas entra en el cuerpo a través de la nariz.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) advierte que el agua del grifo no esterilizada no es segura para el enjuague nasal, ya que puede contener microorganismos, incluidas las amebas. No obstante, las personas no se infectan si beben agua del grifo, ya que el ácido estomacal elimina esos microorganismos.

Según los CDC, alrededor de tres personas en Estados Unidos se infectan con la ameba cada año, y la mayoría de las infecciones son mortales. Solo cuatro de 154 personas en el país sobrevivieron a una infección por la ameba comecerebros desde 1962 hasta 2021.

El año pasado, tres personas murieron en el país después de contraer la ameba, incluido un niño que nadó en el lago Mead, otro que nadó en Nebraska y un residente de Missouri que visitó una playa en Iowa. En 2018 una niña fue el primer caso registrado en España y afortunadamente sobrevivió.

Síntomas de la infección

Los síntomas de la infección incluyen dolores de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos, rigidez de nuca, convulsiones, alucinaciones y coma. La infección se trata con una combinación de medicamentos, como el antibiótico azitromicina, el antifúngico fluconazol, el antimicrobiano miltefosina y el corticosteroide dexametasona. Los residentes de Florida deben tener precaución y solo usar agua estéril o destilada para enjuagar los senos paranasales y evitar la exposición al agua dulce tibia sin tratar.

A pesar de tratarse de un microorganismo que prolifera en multitud de zonas, el contagio de la ´ameba comecerebros´ es poco frecuente y se conocen muy pocos casos. Ya que, aunque su presencia en el agua es común, no lo es su infección.

No existe un método exacto para prevenir su contagio, pero hay que precisar que no se transmite de una persona a otra y que no te contagiarás si estás con alguien infectado.

Pero como en todos los casos, el mejor método es la prevención. Al tratarse de una ameba que se encuentra en aguas cálidas y dulces, intenta evitar bañarte en este tipo de lugares, especialmente en verano cuando las temperaturas aumentan. Si no puedes evitarlo, vigila la cantidad de agua que entra por la nariz y evita las piscinas contaminadas o mal conservadas.

Si se sospecha de una infección por la ameba comecerebros, es importante buscar atención médica de inmediato. Aunque la infección es rara, puede ser mortal, y el tratamiento temprano puede ayudar a mejorar las posibilidades de supervivencia.