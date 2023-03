Hace pocos días que estrenamos mes y son muchas las novedades que podremos encontrar en los estantes de Mercadona. Tanto en su sección de alimentación como de parafarmacia podemos encontrar nuevos productos que harán las delicias de muchos.

Así ya puedes disfrutar de un brioche en su sección Listo para Comer con jamón cocido, lechuga, huevo y mayonesa por 3 euros y una ensalada de pasta de atún, huevo cocido, surimi, mozzarella y cebolla (4 euros).

Para el aperitivo también tienes disponible un nuevo cocktail natural y tostada compuesto por leguminosas, frutos de cáscara tostados y fruta desecada. El paquete de 150 gramos tiene un precio de 2,15 euros. También para picar entre horas tienes un paquete de panes especiales con pipas de calabaza (1 euros) y unas patatas Crunchy picante de la marca Munchos por el mismo precio.

Los más golosos también tienen disponible un pack de dos unidades de yogur griego Oikos con chocolate Valor de la marca Danone por 1,70 euros y, como no podía ser de otra forma, vuelve el famoso pan especial para torrijas de Mercadona con canela y limón. El paquete contiene medio kilo y cuesta 1,35 euros.

Artículos de perfumería en Mercadona

Los caballeros tienen muchas novedades este mes de marzo en la sección de perfumería, donde podrán encontrar el mini euro de parfum de hombre Flor de Mayo 549 (1,70 euros), el lote Verissime Sicily (15 euros), el lote Capítulo Amaderado (9 euros) y el de Antonio Banderas The golden secret (12 euros). Los más deportistas también tienen el lote Adidas Champions Best of de Best (11,50 euros).

En la sección de mujer, Mercadona ha sacado una nueva línea: la colección Magnolia, que dice está inspirada en la belleza de las flores “y nos propone una celebración de la vida”. La colección consta de una paleta de sombras de ojos mate y brillantes en tonos azules, grises y marrones (8,50 euros) mientras que los cuatro labiales en distintos tonos de rosas y marrones tiene acabado semimate (5 euros). Como complemento también tienes el brillo de labios Magnolia 01 Daisy por el mismo precio.

Por último, también podrás tener tu casa perfumada con un nuevo ambientador de varias Chai de la marca Bosque Verde. El envase contiene 40 ml y varias varitas y su precio es de 2,20 euros. Se indica que en condiciones normales dura unos 25 días.