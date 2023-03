El horóscopo de hoy jueves 9 de marzo de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los 12 signos del zodiaco.

¿Tendrás suerte en el día de hoy? Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental con esa persona especial, en tu trabajo o en los negocios. Consulta a continuación la suerte que le depara a los signos de agua, tierra, fuego y aire.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Es tiempo de comenzar a cuidar tu cuerpo y tu dieta es importante para ello, consume más fibra en tu dieta, no estás incorporando estos alimentos y los necesitas. Si tienes que parar un poco y tomar algo de aire, este es el día para hacerlo, recuerda que tienes mucho más por hacer aún.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Una persona que necesita pedirte un dinero prestado te contactará el día de hoy, si tienes la posibilidad de prestarle algo y se trata de alguien de mucha confianza, no le defraudes.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Tienes una opción de moverte de puesto en tu trabajo, pero no tienes la seguridad si es lo que más te conviene en este momento, debes meditar la situación. La pasión en la pareja es algo muy importante.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

El amor necesita apoyo y comprensión, además de eso está necesitando urgentemente conversar más contigo y mucho más cariño del que le estás dando en este momento. El dinero será un tema muy relevante en el día de hoy.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Si trabajas con pacientes enfermos o estás a cargo de la salud de otros, es muy posible que tengas un día difícil en este sentido, ya que alguien tendrá problemas que te serán difíciles de solucionar

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No es un día para adquirir compromisos legales importantes, intenta no firmar algo de lo que después te podrías arrepentir. El amor necesita mayores cuidados y atención, no dejes que la otra persona haga todo el trabajo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Si tienes la posibilidad de asistir a un familiar que está en un apuro económico un tanto urgente, debes ayudarle de la forma que sea posible, es probable que haya buscado todos los medios para conseguir el dinero y no lo haya logrado.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Un buen día para los escorpiones negociadores, si te dedicas a esto es probable que logres una buena venta o hagas un excelente trato que te traerá grandes beneficios. No dejes que el nerviosismo y la ansiedad se apoderen de ti, estás a un paso de entrar en una excelente etapa de tu vida.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No dejes que la ira te haga reaccionar mal, recuerda que debemos tener tolerancia con las ideas de otros y siempre estar abiertos a escuchar lo que otros proponen, sobre todo en el trabajo en equipo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

El día de hoy recibirás noticias sobre un lugar donde postulaste para un trabajo, pero para tomar esta decisión, necesitas madurez y comenzar a pensar en lo que te conviene a la par que con lo que deseas y lo que sueñas, medita sobre ello.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

El amor camina seguro, no le dejes escapar. A veces debemos tomar decisiones difíciles y nos cuesta hacerlo, sobre todo aquellas que implican el postergar algunos de nuestros planes que teníamos, todo para lograr otras metas que nos vamos poniendo en el camino.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

El amor deberá esperar un poco, aún no es tiempo que llegue a tu vida, si ya tienes una relación, cuídala. No dejes que algunos tropiezos te hagan desistir en el camino, siempre tienes que volver a pararte e intentarlo, no importa las veces que te caigas.