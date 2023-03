Cientos de personas, aún en 'shock' por el accidente de este jueves en la mina, se han reunido este mediodía en torno al monumento al minero de Súria para homenajear a los tres geólogos que este jueves perdieron la vida cuando se les desplomó una losa de gran tamaño mientras hacían una inspección a 900 metros de profundidad. Uno de ellos, Victoriano Pineda González, de 29 años, era geólogo de la empresa ILC Iberia y natural de Almoradí.

A la convocatoria han acudido compañeros mineros, vecinos de Súria, familiares de las víctimas y representantes políticos en un acto solemne.

El presidente del comité de empresa, David Sibila, y el consejero delegado, Patricio Chacana, han tenido un recuerdo para las tres víctimas. Chacana también ha asegurado que pondrán todo el esfuerzo por hacer la mina más segura y que este accidente no sea en vano.

Minuto de silencio

Posteriormente se ha hecho un minuto de silencio acompañado del 'Cant dels Ocells' de Pau Casals, que ha acabado con gritos de "viva los mineros" y aplausos de todos los asistentes. Los compañeros de la mina también han colocado coronas de flores en el monumento a la minería.

"Hoy no es el día de hacer valoraciones del accidente. Está bajo investigación y no es el momento. Hoy es día de recordar y homenajear a nuestros compañeros", ha apuntado Sibila ante los medios. El presidente del comité también ha asegurado que los trabajadores están "muy afectados". "Eran tres compañeros jóvenes, uno de ellos becario que estaba estudiando para ganarse la vida en este sector. Estamos consternados y por eso entendemos que no es momento de profundizar en el accidente", ha recalcado Sibila.