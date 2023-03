A veces el baile de los productos de Mercadona vuelve a sus clientes un poco "locos". Unos productos salen nuevos, otros desaparecen... y pese a que esta práctica es parte de la política de la empresa, los "jefes" (como a Juan Roig, dueño de Mercadona, le gusta llamar a sus clientes) no saben si acudir a la tienda a comprar esos productos o simplemente ni intentarlo.

Aunque no siempre estos productos desaparecen, en algunas ocasiones los problemas tienen que ver con el suministro de estos productos, y así lo explica la empresa en sus redes sociales cuando algún "jefe" le pregunta. Esto hace que no estén disponibles y la gente piensa que ya no lo puede comprar.

Este es el caso de una de las novedades de Mercadona que más éxito ha tenido y de las que más preguntas acumulan las redes sociales de la empresa: la carne de pollo de kebab.

Corría el mes de mayo del año pasado cuando la cadena presentaba este producto para acercar la gastronomía turca a los hogares. “Con el relleno de kebab de Mercadona con carne de pollo asado podrás deleitarte con una auténtica carne de Döner Kebab Halal”, explicaba en su página web. Pero con el tiempo parece que este producto no ha estado en todas las tiendas del país.

Así, en la cuenta @busosreview hablan sobre este producto como "ese gran misterio donde en unos sitios nunca se ha ido, en otros se fue y volvió, y en otros (ejemplo Sevilla) que se fue y no volvió. Así que han decidido pedir a sus seguidores que les cuenten dónde sí se puede comprar el relleno de kebab de Mercadona.

Por ello hemos podido saber, gracias a los comentarios que en ciudades como Córdoba, Talavera de la Reina (Toledo), Gijón, Castellón, Barcelona, Mallorca, Valladolid, Gerona, Orihuela, Burgos o Zaragoza y municipios del País Vasco y Navarra sí que está a la venta.

Preguntas en las redes sociales

“Sólo os pido una cosa en la vida…” este es el ruego de algunos clientes para que este producto volviera, y es que el kebab de pollo de Mercadona ha sido un gran éxito, como se puede observar por los numerosos mensajes en las redes sociales que preguntan cuándo volverá a estar disponible. Las respuestas de Mercadona a estas preguntas son similares, y aseguran que están trabajando para restablecer el suministro del producto. A pesar de que algunos clientes no han podido encontrar el producto en sus tiendas cercanas, sigue estando disponible para la compra en línea y ahora como vemos también en muchas ciudades.

@Mercadona solo os pido una cosa en la vida y es que repongáis la carne de kebab pronto porfavor! Que está ocurriendo? En Pontevedra llevamos meses sin ella — Carmen (@Carmeenzamudio) 9 de enero de 2023

¿Cómo es el relleno de kebab de Mercadona?

El relleno de kebab de Mercadona es un producto ultracongelado en una bolsa de 300 gramos que ya viene loncheado y precocinado. Para prepararlo, solo es necesario verterlo sin descongelar en una sartén con aceite y calentarlo entre cinco y seis minutos a fuego medio-alto. Una vez abierto, es importante no volver a congelar el producto y consumirlo dentro de las 48 horas manteniéndolo refrigerado entre 0 y 4ºC. Su precio es de 3,25 euros.