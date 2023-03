Tres años de confinamiento: la Covid, una amenaza aún para los ancianos, registra hasta 15 muertes diarias en España

Hoy hace justo tres años, el 14 de marzo de 2020, España decretaba un confinamiento domiciliario a toda la población. Primero durante 15 días, pero finalmente se convirtieron en cerca de dos meses. En el imaginario social, la pandemia de Covid-19 ha quedado atrás, pero los epidemiólogos advierten de que no es así: en España sigue siendo la enfermedad de declaración obligatoria que más muertes causa (entre 10 y 15 al día) y sigue habiendo una parte de la población muy vulnerable al virus. Básicamente, las personas mayores y los enfermos crónicos o con factores de riesgo. Para tener un contexto, en un muy mal año de gripe, como fue el 2018, se registraron 5,07 muertes diarias. Las actuales cifras de fallecimiento por Covid son en estos momentos el doble e incluso el triple.

Pero, además, el sistema sanitario sigue arrastrando la infrafinanciación y la falta de profesionales que la explosión del virus sacó a la luz. Las huelgas que en los últimos meses han ido proliferando por las diferentes comunidades autónomas demuestran el malestar sanitario y la falta de recursos.

En tercer lugar, la escasa investigación en torno al Covid persistente, la secuela más visible de la pandemia y cuyos enfermos siguen sin encontrar respuestas ni soluciones (en Catalunya 14.000 casos registrados pero muchos otros sin detectar), impide dar un portazo definitivo a la pandemia.

"Si cada día hubiera 10 muertos por sida sería escandaloso, pero las cifras se han normalizado y se infravalora el problema", afirma Joan Caylà

Sin vigilancia en los geriátricos

"Es un error que, desde febrero, el Ministerio de Sanidad ya no haga informes sobre los contagios en residencias. La mortalidad era baja, pero aún era más alta que a finales de 2020 y con la incidencia pasaba lo mismo", valora Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Para este epidemiólogo es un "contrasentido" levantar restricciones (el acceso a los centros es como antes de la pandemia y solo sigue siendo obligatoria la mascarilla) y dejar de contabilizar los posibles contagios. Esto y que solo se estén contabilizando los casos graves (los que llegan a los hospitales) y vulnerables (mayores de 60 años) ofrece una imagen muy poco precisa de cuál es la situación epidemiológica del país.

"Levantar restricciones y que aumenten los casos y no se contabilicen sería un error garrafal. Estos informes son relevantes para ver por dónde va la cosa. Es importante verificar si la situación va bien o empeora", dice Caylà, destacando también que los ancianos son la población más vulnerable a este virus respiratorio y que no se está velando correctamente por ellos.

A día de hoy, la Covid-19 es en España la enfermedad de declaración obligatoria más mortal. Las enfermedades de declaración obligatoria son esas que se consideran de gran importancia para la salud pública y por eso los médicos están obligados a declarar los contagios, como ocurre con el sida, la tuberculosis, la sífilis, la gonorrea o la gripe, entre otras. "Si cada día en España tuviéramos 10 muertos por sida sería escandaloso. Pero se han normalizado estas cifras y se subvalora el problema. Diez muertes al día, en el cuarto año de pandemia, es una cifra muy respetable", dice Caylà, que cree que los casos de Covid deberían hacer aislamiento, utilizar la mascarilla en espacios interiores y mejorar las tasas de vacunación de las terceras y cuartas dosis.

"China es un gran problema porque no es transparente. No sabemos cuánta gente ha muerto y no han colaborado en buscar el origen de la pandemia", afirma Salvador Macip

Además, lamenta que la prensa ya no hable de la pandemia. "Continúa y continuará durante tiempo porque aún afecta a todos los países del mundo". La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene el virus como emergencia internacional. "Se está banalizando la Covid-19", lamenta Caylà.

"Punto medio"

El director de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y catedrático de medicina molecular de la Universidad de Leicester, Salvador Macip, es más partidario de "encontrar un punto medio". "La pandemia no se ha acabado aún. Pero es verdad que vivimos una fase muy diferente, pues en España está todo el mundo muy bien vacunado. Los riesgos son menores, pero siguen existiendo", valora Macip.

"Sigue habiendo pocos recursos y no hay capacidad de reacción ante una crisis aguda del sistema", apunta Macip

Macip es miembro del comité científico asesor de la Covid-19 en Catalunya. Este organismo se reactivó en enero, cuando los contagios comenzaron a aumentar en China a consecuencia del levantamiento de la política 'Covid cero'. Sin embargo, a día de hoy vuelve a estar parado. "China es un gran problema porque no es nada transparente. No sabemos cuánta gente ha muerto y no han sido colaboradores a la hora de buscar el origen de la pandemia".

Además, este investigador recuerda que a los seis meses los anticuerpos de las vacunas comienzan a bajar "bastante", por lo que hace hincapié en la importancia de la revacunación. "Si la gente no se revacuna, sobre todo en las residencias puede haber brotes, por eso hay que seguir vigilando y ser conscientes de que aún hay un peligro", dice.

Un sistema "poco preparado"

Lo que más le preocupa es la "saturación" del sistema si se mezclan varios virus respiratorios como la Covid-19, la gripe o el virus respiratorio sincitial (VRS), como ocurrió en noviembre. "Tenemos un sistema de salud que no está preparado para crisis como esta. Sigue habiendo pocos recursos si los contagios aumentan. No hay capacidad de reacción ante una crisis aguda del sistema", apunta Macip, que llama a mantener la prevención en hospitales y geriátricos.