La reciente exitosa serie televisiva de HBO Max, The Last of Us, ha dejado a muchos espectadores con una impresión escalofriante de los hongos cordyceps. Este género de hongos, que en la serie se muestra como una mutación capaz de infectar a los humanos y convertirlos en zombies, ha capturado la atención mundial. Sin embargo, la realidad es bastante diferente y, de hecho, los cordyceps tienen un lado sorprendentemente beneficioso.

Cordyceps: así infecta a los insectos Es importante destacar que los cordyceps son en realidad parásitos de insectos y otros artrópodos, no de humanos. Estos hongos tienen una relación fascinante y compleja con sus huéspedes. Cuando las esporas del cordyceps entran en el cuerpo de un insecto, como las hormigas, crecen y se desarrollan en el interior del huésped. A medida que se propagan, los cordyceps toman el control del sistema nervioso del insecto, manipulando su comportamiento para que escale a un lugar elevado y adecuado para la dispersión de esporas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agronomía Fitotecnia y Más (@agronomiafitotecniay) Una vez en la posición óptima, el hongo termina por consumir el cuerpo del insecto y luego forma cuerpos fructíferos llamados estromas que emergen de la cabeza u otras cavidades del huésped. Estos estromas liberan esporas al aire, asegurando así que el ciclo de vida del cordyceps continúe. La especie Cordyceps unilateralis es especialmente conocida por infectar hormigas, convirtiéndolas en "zombies" bajo su control y utilizando su modus operandi para propagarse a otros miembros de la colonia. Cordyceps: propiedades beneficiosas increíbles Pero, en lugar de ser una amenaza para la humanidad, los cordyceps pueden ser nuestros amigos insospechados. De hecho, estos hongos no pueden infectar a los vertebrados ni a los animales de sangre caliente como los humanos. Además, se les atribuyen numerosas propiedades medicinales y nutritivas, especialmente en la medicina tradicional china. Aquí hay ocho datos fascinantes sobre los cordyceps que podrían hacer que reconsideres su reputación "monstruosa". Los insectos son sus principales víctimas: Al contrario de lo que muestra la serie, los cordyceps son parásitos de insectos y otros artrópodos, no de humanos. Infectan a sus huéspedes, controlan su comportamiento y finalmente los matan para liberar sus esporas. Son originarios de Asia: Las más de 600 especies de cordyceps se encuentran principalmente en Asia, especialmente en China y el Tíbet. Sin embargo, también se pueden encontrar en todo el mundo en bosques húmedos y cálidos. Algunos son comestibles: Cordyceps militaris, por ejemplo, se cultiva y se utiliza en sopas de pollo en la cocina tradicional china. Aunque no está autorizado como alimento en Europa y América del Norte, sigue siendo un ingrediente exótico en la gastronomía asiática. Tienen una rica historia medicinal: Los cordyceps han sido utilizados durante siglos en la medicina tradicional china y tibetana para tratar una amplia variedad de dolencias, desde afrodisíacos hasta potenciadores de la fertilidad y tónicos para el hígado y el corazón. Pueden tener propiedades antitumorales: Algunos estudios en animales sugieren que los compuestos en ciertas especies de cordyceps pueden interferir en la síntesis del ARN en células tumorales y provocar la autofagia o la muerte de las células cancerosas. Contribuyen a la salud cardiovascular: Los cordyceps son ricos en nutrientes, incluyendo vitaminas del grupo B, vitamina E, vitamina K y numerosos minerales, que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL y proteger el corazón. Ayudan a controlar el índice glucémico: Algunos estudios en animales han demostrado que ciertos compuestos en los cordyceps pueden imitar la acción de la insulina y ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. Mejoran la fertilidad: La medicina tradicional china no estaba equivocada al atribuir propiedades afrodisíacas y de mejora de la fertilidad a los cordyceps, también llamados "viagra tibetano". Investigaciones recientes respaldan estas afirmaciones, mostrando que estos hongos pueden mejorar la función reproductiva tanto en hombres como en mujeres al aumentar la calidad del esperma y prevenir obstrucciones en las trompas de Falopio. Y es que, aunque la popular serie The Last of Us haya pintado un panorama sombrío de los cordyceps, estos hongos tienen muchos beneficios y propiedades curativas en la vida real. Lejos de ser el enemigo de la humanidad, los cordyceps pueden considerarse como un superhéroe natural que trabaja silenciosamente en el fondo para mejorar nuestra salud y bienestar. Entonces, antes de caer en la trampa de la ficción y sucumbir al miedo a los cordyceps, ten en cuenta que a menudo la realidad puede ser más benevolente y menos teatral de lo que parece. Como dijo el célebre escritor Oscar Wilde: "La vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida". Así que, en lugar de temer a los cordyceps por un escenario ficticio, quizás deberíamos apreciar su toque artístico en la naturaleza y celebrarlos por sus asombrosos beneficios para la salud. Al fin y al cabo, incluso un hongo parásito puede tener su momento de protagonismo en el escenario de la vida.