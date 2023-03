El horóscopo de hoy domingo 19 de marzo de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy domingo en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los 12 signos del zodiaco.

¿Tendrás suerte en el día de hoy? Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental con esa persona especial, en tu trabajo o en los negocios. Consulta a continuación la suerte que le depara a los signos de agua, tierra, fuego y aire.

Aries (21 marzo al 19 abril)

El amor te da la oportunidad de ver al mundo desde una nueva perspectiva. Y es que, al fundirte con otra persona, necesariamente terminas por conocer la mirada que tiene sobre el mundo de una manera intensa. Y toma de esa mirada lo que es valioso para ti.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Las cosas han mejorado porque tú y tu pareja han mejorado. Es un buen día para agradecerse el uno al otro por el esfuerzo, y para hacer un inventario de las cosas que se han ayudado a superar el uno al otro. Una copa de vino, música suave y la luz de las velas.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Este es un día en el que tu pareja va a enfrentar una derrota. Es necesario que, como nunca antes, estés para acompañarle, para darle ánimos y dejarle ver que este resbalón es solo eso. En los días siguientes debes continuar con ese acompañamiento.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es uno de esos días en que todo se empantana y en que parece que hasta el aire se ha detenido. Son días que son parte del amor, donde el aburrimiento y la rutina toman su parte. Son días que no debemos aceptar, y que brotan para que nos pongamos en alerta.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Hay destellos de tormenta en la casa. Es mejor andar de puntillas y no despertar al león al menos por hoy. Mañana debes plantearte hablar con tu pareja y conocer las razones de su extraño enojo y, sobre todo, decirle lo que piensas.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Hay que desintoxicarse de las redes y de las pantallas. Hay que destinarlas a un único sitio en la casa, y que os dejen en paz al comer y al ir a dormitorio. Ese embotamiento que tu pareja y tú sentís tiene que ver con ellas y con la atención fragmentada que tenéis.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No puedes ser feliz si tu pareja no lo es. No puedes sentirte realizado si tu pareja se siente menospreciada. Cuando se inicia un proyecto común, esa travesía fracasa si cada uno de los miembros de la pareja están por su cuenta.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Antes de criticar a tu pareja, comprueba tu propio comportamiento. Al fin cuentas, todos podemos ver la paja en el ojo ajeno, sin antes revisar el nuestro. Sueles ser duro en apreciaciones sobre lo que la persona que amas hace o deja de hacer.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Hoy tendrás que hablar con tu pareja sobre límites y sobre renuncias. Sobre todas esas cosas que, por ahora y por razones económicas, no podrás llevar a cabo. No debéis desesperaros, pues esta es la manera en que el Destino os pone a prueba.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Este es un día el que habrá cierta tensión en el ambiente. Tu pareja parece desconfiar de tus palabras y no importa todo lo que haces para intentar agradarle, las cosas no parecen aligerarse.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

A pesar de lo que el amor nos pueda atar, cada uno (dentro de una relación) conserva su identidad y su ser. No puedes reclamar posesión sobre un alma y sobre un cuerpo. Eso es lo que los celos pretenden, y desde luego es un error.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Hoy es un día en el que va a haber un pulso dentro de la relación. Tu pareja se planta acerca de ciertas decisiones que ha tomado (parece que sobre formar una familia), y tú has decidido también plantarte en tu postura.