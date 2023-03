Halladas trazas de uracilo en el asteroide Ryugu: ¿estamos ante un precursor de la vida en el espacio?

La historia que leerán a continuación, como todo buen relato científico, sorprende más por las hipótesis que abre que no por certezas que aporta. Así que prepárense porque este descubrimiento científico viene con curvas. Un equipo de astrobiólogos japoneses ha anunciado este martes el hallazgo de trazas de uracilo en el asteroide Ryugu, un cuerpo celeste que viaja por el espacio a unos 300 millones kilómetros de nuestro planeta. En la Tierra, el uracilo es una de las piezas clave para formar el ARN así que, en cierto modo, se considera como un ingrediente clave para la vida. ¿Pero qué pasa cuando esta sustancia se encuentra en el espacio? ¿Significa esto que se ha encontrado un precursor de vida en el espacio? Es aquí donde la historia empieza a ponerse interesante.

Hace milenios que la humanidad se pregunta si estamos solos en el universo. Por eso mismo, en las últimas décadas, cada vez son más las misiones enfocadas a buscar trazas de vida más allá de nuestro planeta. Con este propósito en mente, en 2018 la Agencia Espacial Japonesa (JAXA) envió una nave al asteroide Ryugu. Su objetivo era recolectar muestras de este cuerpo espacial y traerlas hacia la tierra para su análisis. En diciembre de 2020, los fragmentos de roca espacial llegaron a nuestro planeta. Su análisis, según explican los científicos de la Universidad de Japón que han liderado este último estudio, ha sacudido los cimientos de la astrobiología. Es decir, la guía para entender cómo podría haber surgido la vida en el universo.

El análisis de varios fragmentos de roca del asteroide Ryugu, publicado este martes en la revista 'Nature Communications' ha desvelado la presencia de uracilo, niacina (vitamina B3) y otras moléculas orgánicas que se consideran como piezas clave en la formación de moléculas orgánicas más complejas. Para que se hagan una idea de qué significa esto, es como si cada uno de estos compuestos fuera una pequeña pieza de LEGO que, si se colocan en el orden y la forma correctos, puede formar una construcción mucho más grande y compleja. En el caso de las moléculas orgánicas, la esperanza es que, algún día, su presencia pueda ayudar a entender cómo se formó la vida en nuestro planeta. O a encontrar formas de vida pasada, presente o futura más allá de nuestro mundo.

Ingredientes para la vida

¿Pero qué significa el hallazgo de uracilo en Ryagu? Pues bien, aquí empieza la parte divertida de la historia. El equipo liderado por Yasuhiro Oba sugiere que las piezas básicas para que se formara la vida en la Tierra podrían haberse formado en el espacio y llegado hasta nuestro planeta a bordo de meteoritos ricos en carbono. Esta hipótesis, conocida como panspermia, también ha sido respaldada por otros estudios realizados desde el laboratorio japonés de Oba así como por otros grupos de investigación internacionales. Según esta teoría, los ingredientes básicos para que brote la vida ya están pululando por el cosmos y sólo necesitan caer en un lugar adecuado y en el momento adecuado para que 'ocurra la magia'.

El descubrimiento de uracilo en Ryagu podría indicar que los ingredientes básicos para que se formara la vida en nuestro planeta podrían tener un origen extraterrestre. "Se trata de un descubrimiento apasionante, ya que revela que el uracilo (una de las nucleobases del ARN) puede sintetizarse en el espacio", explica Izaskun Jiménez-Serra, científica titular del CSIC en el Centro de Astrobiología en Madrid (CAB). Según explica esta investigadora en el Science Media Center (SMC), este hallazgo sugiere que este compuesto podría haber llegado a la Tierra a través del impacto de meteoritos hace 4.100 y 3.800 millones de años y, a partir de allí, se habrían "desencadenando los primeros procesos bioquímicos que condujeron al origen de la vida" en la Tierra.

"Se trata de un descubrimiento apasionante" Izaskun Jiménez-Serra - científica del CSIC

Hallazgo esperado

La hipótesis de la panspermia, aunque interesante, no convence a todos los científicos. De hecho, hay quien argumenta que el descubrimiento de trazas de uracilo en el asteroide Ryugu es, en el fondo, un hallazgo esperado. "Los análisis de Ryugu no sorprenden y son coherentes con los análisis de meteoritos de tipo condrita carbonácea y con lo que sabemos sobre la química de estos materiales", destaca César Ángel Menor Salvan, astrobiólogo y profesor de bioquímica en la Universidad de Alcalá. "Lo que habría sido una gran sorpresa es que no hubiera uracilo y otras moléculas relacionadas", destaca el científico en declaraciones al Science Media Center España (SMC).

"Este estudio es histórico y representa un hito en la investigación espacial" César Ángel Menor Salvan - astrobiólogo

El astrobiólogo argumenta la importancia de este trabajo es, en realidad, la prueba de que somos capaces de recoger muestras de otro cuerpo del Sistema Solar, traerlas de vuelta a la Tierra y analizarlas en detalle. Todo ello, creando un protocolo fiable en la custodia y el manejo de las muestras para evitar su contaminación con compuestos terrícolas. "Este estudio es histórico y representa un hito en la investigación espacial", destaca el científico que, aun así, matiza que "como suele ocurrir en este tipo de casos, el trabajo nos deja con más preguntas que respuestas".