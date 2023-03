El horóscopo de hoy viernes 24 de marzo de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los 12 signos del zodiaco.

¿Tendrás suerte en el día de hoy? Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental con esa persona especial, en tu trabajo o en los negocios. Consulta a continuación la suerte que le depara a los signos de agua, tierra, fuego y aire.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Hay que tomar decisiones más firmes en el trabajo, es probable que no estés prestando demasiada atención a algunos detalles que podrían escaparse y te causarán algunos problemas durante la jornada.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Una reunión de amigos o una cena podría tener problemas el día de hoy cuando se enfrenten todos a la posibilidad de decir algunas verdades que afectarán a algunas personas del grupo, intenta poner paños fríos a la situación si ves que se puede salir de control.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Si estás buscando pareja en este momento, es recomendable que dejes esta empresa hasta ahí, no pretendas encontrar algo que para lo que aún no tienes la total disposición, recuerda que las cosas en el amor muchas veces se dan solas y no necesitan ser forzadas, prefiere siempre encontrar el amor de forma inesperada, sucederá cuando menos lo esperes.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Cáncer podría tener muy buena suerte el día de hoy, es importante contar con un plan de apoyo para diversas situaciones. Personas dentro del trabajo tienen intenciones de sacarte de tu puesto, es probable que tengas que fijarte bien en quien confiar y en quien no.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Es probable que alguien te haga una crítica en un tono que no te gustará en el trabajo, no dejes que esto te desanime, ni tampoco entres en conflicto con esta persona, es mejor mantener la relación cordial y pasar el momento con tus cercanos.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tienes la posibilidad de conocer gente nueva, pero no la estás aprovechando, asegúrate que después de haber pasado por este momento de cansancio en tu vida vengan las ganas de salir más de tu hogar y de atreverte a conversar con gente diferente, es probable que de esta forma conozcas a la persona que has estado esperando hace tiempo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Tienes que tener mayor paciencia con una persona de tu familia que te está sacando de quicio, debes quererla tal cual es. Dejaste de tener el control sobre tus decisiones, estás dejando todo en manos de otra persona, no puedes tomar esta opción, ya que no será sana para ti, tienes que comenzar a tomar tus propias opciones.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Un momento excelente con amigos se dará el día de hoy si aceptas una invitación a cenar que te hará uno de tus cercanos, podrías hablar sinceramente con alguien de gran sabiduría, lo que te ayudará en tu camino.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Si lograr dar una buen impresión a alguien que podría ser un potencial contacto para un empleo nuevo o para una oportunidad de negocios, tienes que hacerlo, no tengas miedo a hablar ni a tener un primer acercamiento con esta persona, podrías sacar mucho provecho de tu buena forma de actuar.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Necesitas comenzar a cuidar de tu salud, estás dejando de lado esto. Si recibes una buena noticia durante la jornada, procura celebrarlo con la persona que más quieres.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

El trabajo marcha bien, sigue así. Posibles problemas en el trabajo y en el ambiente laboral traerá el día de hoy para Tauro, no dejes que esto te afecte y comienza a tomar acciones para arreglar cualquier situación mala que veas a tu alrededor.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Si no te estás llevando bien con la persona que estás saliendo hace poco, es mejor meditar si seguir o no la incipiente relación, es probable que tengan muy pocas cosas en común o sean muy diferentes y si no pueden hablar las cosas o no se puede arreglar, a veces es mejor separar los caminos.