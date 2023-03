Elisa García se ha convertido sin pretenderlo en la protagonista de una petición de película americana. La joven alicantina, que actualmente se encuentra estudiando 2º de Bachillerato en Estados Unidos, fue sorprendida por el capitán del equipo de fútbol del instituto cuando éste la pidió que la acompañara al baile de fin de curso de la manera más original.

Según narra la propia joven en su canal de TikTok, que ya cuenta con más de 18.000 seguidores, su amigo le había pedido que fuera a ver un partido de fútbol americano del equipo del instituto con mucha insistencia. Cuando acabó el encuentro, ella le esperó a la salida de los vestuarios con una amiga, y el capitán (@jayskyles en TikTok), apareció con sus amigos para darle a Elisa la sorpresa de su vida, pedirle que fuera con él al baile de graduación, uno de los eventos más esperados por los jóvenes estadounidenses.

Cada uno de los amigos del chico llevaba escrita una letra en su cuerpo y, justo en el momento en que Elisa ya se pudo leer la palabra "Prom?", diminutivo de promenade, término que se usa para hacer referencia al típico baile graduación, apareció él para confirmar la proposición para celebración de todos. "No me puedo creer que haya hecho eso", reza ella en el pie de foto de la publicación.

En un vídeo posterior, que Elisa publicó a petición de sus seguidores que querían conocer cómo vivió ella la sorpresa, explica cómo se desarrolló todo. "Cuando vi que empezaba a sonar la música y salían chicos sin camiseta me pareció muy raro" cuenta ella misma en su canal y añade: "me giré y vi a mis amigos grabándome, me quería morir de la vergüenza aunque me encantó, fue muy bonito", concluye la alicantina.

El vídeo ha sido todo un fenómeno en TikTok y ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones en apenas dos días y más de 1,5 millones de 'me gusta'. Además, más de 4.000 usuarios han comentado la escena grabada por una amiga de ella.