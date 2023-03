Son muchos los perros que deambulan por las calles sin dueño y sin recibir los cuidados y las atenciones que se merecen hasta que dan con alguien que se fija en ellos y decide llenarlos de protección y abrirles las puertas de su hogar. Este es el caso de la protagonista de nuestra historia, Flynn, una perrita callejera que es toda una luchadora. Después de haber vivido en la calle sola cuando era solamente una cachorrita, se encontró con la que es hoy en día su dueña y su ángel de la guarda, Stephanie Ivankovich, una joven de 31 años que la adoptó en el refugio que la salvó, en Colorado (Estados Unidos). Lo que Flynn en ese momento no sabía es que un gran futuro le estaba esperando.

Al principio la perrita tenía mucho miedo a la gente, pero poco a poco, y con la ayuda de Stephanie, fue superándolo y ya llevan 8 años juntas y son muy felices. Sin embargo, no todo han sido buenos momentos, en 2020 se hizo daño saltando a la cama de su dueña y sufrió parálisis en sus patas. “Dormí en el suelo con ella durante tres meses. Estaba allí con ella y derramé tantas lágrimas mientras la veía sufrir”, comentó Stephanie a The Mirror. Gracias a una operación y a rehabilitación Flynn consiguió volver a andar.

Cuando todo parecía ir bien, un nuevo varapalo volvió a poner a prueba la vitalidad de esta perrita tan luchadora. Stephanie se dio cuenta de que su mascota tenía un bulto en su ojo que iba creciendo y, tras una revisión con el veterinario, le diagnosticó cáncer en sus glándulas salivales. En ese momento, la aconsejaron sacrificarla, pero Stephanie lo descartó inmediatamente, sabía que su perrita era fuerte y podía superarlo. Por medio de una cirugía le tuvieron que extirpar el globo ocular, dos huesos faciales y un ganglio linfático para poder acabar con el cáncer, pero cuando lo hicieron, aunque su rostro se quedó a medias, su sonrisa brillaba con más fuerza que nunca.

El mayor apoyo de Stephanie

Al año siguiente, le tocó a Flynn cuidar de su dueña Stephanie que fue diagnosticada con endometriosis. La perrita estuvo con ella en todo momento y juntas salieron adelante una vez más. Stephanie fue sometida a una cirugía y venció a la enfermedad. “Me hicieron una laparoscopia y Flynn fue mi mayor apoyo. No podría haberlo superado sin ella”, dijo a The Mirror. Flynn es un ejemplo de fuerza “Ella me inspira todos los días. Cuando estoy cansada o enferma, pienso en cómo siguió adelante”, dijo al medio.