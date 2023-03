Temperaturas cálidas, días más largos… La primavera y la Semana Santa ha llegado con buen tiempo. Para celebrarlo y disfrutarla como nunca te proponemos un plan único: una jornada de compras en Las Rozas Village, un espacio exclusivo al aire libre que combina arte, gastronomía y moda. Este espacio es el destino soñado para los que saben disfrutar auténticamente de lo mejor de la vida.

La mejor galería de arte al aire libre

Esta primavera, Urvanity (UVNT), la reconocida feria de arte contemporáneo, y Las Rozas Village han unido fuerzas para impulsar el talento emergente a través de intervenciones murales, digitales y escultóricas en los bulevares del Village. De esta forma, Las Rozas Village escribe un nuevo episodio de Art meets Fashion con la segunda edición de UVNT Art Fair x Las Rozas Village, un proyecto que pone en valor el nuevo arte contemporáneo. Una experiencia artística al aire libre en la que han intervenido artistas como Cachetejack, Akacorleone, Paula Valdeón y Casa Antillón , entre otros grandes artistas contemporáneos.

Gastronomía con opciones para todos los gustos

Y mientras se contemplan todas estás obras, el Village ofrece descansar a sus visitantes con una variada oferta culinaria que hará las delicias de los paladares más exquisitos. ¿Su propuesta? Delicatessen gourmet, productos de primera calidad y comida saludable a degustar en amplias y agradables terrazas.

Una de las mejores opciones la encontramos, sin duda, en el restaurante-boutique de Cristina Oria, decorado con piezas únicas y siempre a punto para deleitar a sus comensales con suculentas propuestas de alta cocina.

Los que disfrutan empezando la jornada de shopping cargados de energía, pueden probar con un desayuno o brunch al aire libre en su exclusiva terraza y probar los croissants recién salidos del obrador, tostadas de aguacate o un delicioso café servido en su icónica vajilla blanca y negra.

Aperitivos gourmet, con el famoso foie mi cuit a la cabeza, comida para foodies en las que no puede faltar el steak tartare o meriendas caseras a media tarde son otras de las mil y una opciones que encontrarás en Cristina Oria.

Los que no tienen ni un minuto que perder aprovecharán al máximo el take away del distinguido quiosco de Cristina Oria, de alma francesa y una cuidada selección de manjares a base de ensaladas, sándwiches y cremas frías.

La otra gran experiencia gastronómica del Village llega de la mano deMentidero Sal y Brasas, que ofrece cocina moderna y saludable con productos de primera calidad. Una propuesta irresistible donde destacan las especialidades de parrilla y deliciosas recetas con raíz mediterránea, como el laminado de entraña con mojo verde a la parrilla, el bacalao dourado o el ceviche de pulpo y gamba con leche de tigre y aguacate.

Descubre las últimas tendencias de tus marcas favoritas para esta primavera

El cambio de estación invita a renovar nuestro armario y actualizarlo con una nueva y enérgica paleta de colores, tendencia este 2023. Esta temporada se llevan las prendas y complementos a todo el color. Del rosa fucsia al lavanda y los tonos lilas o violetas, del naranja al azul.

Paseando por los bulevares del Village y sus más de cien boutiques de las mejores firmas de moda y estilo de vida nacionales e internacionales, podrás encontrar los diseños que más se van a llevar y las últimas novedades de tus marcas favoritas.

Este año, eleva tu look con los bolsos más originales y los zapatos imprescindibles para cada ocasión. ¡Una selección recién traída con lo mejor de la temporada de primavera 2023, que podrás encontrar solo en Las Rozas Village con descuentos de hasta un 60% sobre el precio original!

Déjate aconsejar por un Style Advisor y realiza tus compras a medida

El Village eleva el concept de shopping al contar con un equipo de Style Advisor, expertos en moda a tu disposición para que vivas una experiencia única de compras personalizada.

Cualquiera de ellos puede acompañarte si lo deseas durante una jornada de compras inolvidable junto con tu pareja o amigos. Tras una breve consulta, tu personal shopper organizará una visita individualizada teniendo en cuenta tus gustos y preferencias.

Ellos te ayudarán a encontrar todo lo que necesites para que llenes tu armario con las últimas tendencias o para encontrar el regalo perfecto para tus seres queridos. Además, si lo prefieres, el equipo de expertos de personal shopping del Village también te puede atender de forma virtual, para que, desde la comodidad de tu casa, encuentres lo que necesitas para darle vida y color a tu guardarropa.

Hazte Membership y disfruta de beneficios exclusivos

Las Rozas Village ofrece ahora a sus visitantes más fieles la oportunidad de acceder antes que nadie a las nuevas colecciones, disfrutar de invitaciones para eventos privados y recibir regalos de las mejores marcas a través del programa Membership. Gracias a este, escanea tu código QR personal en cada compra que hagas en las boutiques y restaurantes de Las Rozas Village para ganar estrellas. ¡Cuantas más compras hagas, más estrellas ganarás y más privilegios obtendrás!

¿A qué esperas para escaparte a Las Rozas Village esta Semana Santa?