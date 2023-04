El horóscopo de hoy domingo 2 de abril de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy domingo en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Un amigo muy especial está pensando en pedirte un favor que a final de cuentas se convertirá en una sociedad de trabajo, es importante que pienses bien esta decisión y que sepan separar bien las cosas entre trabajo y amistad.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes personas muy buenas en tu vida, pero el día de hoy podrías tener un conflicto con una de ellas, no dejes que esto afecte de manera permanente su amistad. Algunos problemas en el ambiente laboral te podrían dejar con un mal sabor de boca durante la jornada.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No te dejes llevar tanto por tus ideas en el trabajo, tienes que escuchar a otros, hoy alguien te hará un comentario sobre esto, tienes que comenzar a escuchar más a los demás, podrías aprender muchas cosas.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Si tienes intenciones de algo con una persona que quieres en secreto es mejor que le digas y manifiestes cómo te sientes. Tienes la opción de comenzar a ver con mayor claridad las oportunidades que se están presentando ante ti.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tienes la opción de tomar una nueva misión en tu trabajo, por lo que si se te ofrece algo nuevo para hacer, no tomes la salida fácil, no te niegues a realizar esta nueva tarea, te traerá muy buenas cosas más adelante, disfruta de este buen momento.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

La etapa de plenitud a la que intentas llegar de buena forma está tardando un poco, no dejes que esto te desanime, ya que hoy es el día de poner tus metas claras y comenzar a dar los pasos necesarios para poder llegar a ese fin que tanto anhelas.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

La ligereza con la que estás tomando algunas cosas en tu vida está muy bien, te está permitiendo abrir ciertas puertas que antes no habías visto debido a que estabas con una estructura demasiado rígida, debes comenzar por hacer pequeños cambios.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Estás en un momento muy bueno en la pareja, por lo que hoy es muy probable que tengan un buen día, si hay algo que quieran criticar del otro, no lo hagan hoy, esperen hasta otra ocasión.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No dejes pasar la oportunidad de amar nuevamente, alguien nuevo llegará a tu vida, debes prepararte. No dejes de compartir con otros, no es tu fuerte, si bien eres alguien que disfruta mucho de su soledad, no te acostumbres a ella, podrías perder gente importante.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Estás pasando por un buen momento en su trabajo, por lo que es bueno que comiences a pensar en un futuro ascenso que podría llegar para ti, será algo bueno para ti y para tu familia. Siempre es bueno dar rienda suelta a la imaginación.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Mal día para Acuario, deberá enfrentar a algunas personas que le cuesta mucho trabajo encarar, por lo que si esto te sucede, no dudes en tomar el valor que necesitas para dejar de reprimir tus sentimientos y tus pensamientos.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No dejes de realizar esa visita que quieres hacer hace tiempo a un lugar especial que quieres conocer, intenta hacer esto el día de hoy, será una buena forma de despejar tu mente y estar a solas con tus pensamientos.