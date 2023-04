La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha causado revuelo en las redes sociales al publicar un artículo en su página web en el que reconoce la existencia de una "modificación artificial del tiempo" a nivel mundial. La noticia ha generado controversia y ha dejado a muchos internautas preocupados por los posibles efectos que esto pueda tener en la salud y en el clima.

Según la AEMET, en más de 50 países del mundo existen mecanismos que posibilitan cambiar de forma artificial el tiempo, pero no se han revelado los lugares exactos donde se lleva a cabo esta modificación. Algunos internautas han reaccionado con escepticismo a esta noticia, ya que siempre se había negado que el clima pudiera ser modificado artificialmente o que las estelas en el cielo tuvieran algo que ver con ello. Sin embargo, la AEMET ha explicado que existen técnicas como la siembra de núcleos higroscópicos o glaciogénicos, el uso de cohetes explosivos, cañones sónicos, ionización, láser, campos eléctricos y nuevos materiales de siembra sintetizados que se utilizan para modificar el clima.

"La AEMET no sabe nada, de nada, en nada y nunca hizo nada."

-Mientras tanto en Barcelona... pic.twitter.com/H4RNaWXFmT — SoundTTrax 🎯 👔 (@SounddTTrax) 18 de abril de 2023

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) también respalda esta afirmación y asegura que las actividades dirigidas a modificar el clima tienen como objetivo aumentar de forma modesta la cantidad de precipitaciones entre un 10 y un 20%, reducir el tamaño del granizo y los daños ocasionados y hacer desaparecer la niebla. Para lograr estos objetivos, se emplean técnicas avanzadas que se basan en nanotecnologías que absorben con éxito más vapor de agua que otras sustancias y con capacidad de formar gotas de agua más grandes.

La noticia ha generado cierta alarma entre algunos internautas, que temen que estos mecanismos puedan tener efectos perjudiciales para la salud y el clima, y ha reavivado la polémica sobre las "avionetas anti-lluvias". Sin embargo, la AEMET ha lanzado un mensaje tranquilizador afirmando que los materiales utilizados en mínimas cantidades no despliegan consecuencias perjudiciales sobre nuestro organismo y que la legislación actual no permite el uso de productos que tengan efectos no deseados para la salud de las personas.

AEMET no participa en ningún tipo de proyecto operativo de modificación artificial del tiempo. Si participó, hace más de 40 años, en un proyecto de investigación, el más importante que se ha llevado a cabo en nuestro país al respecto.🧵 — AEMET (@AEMET_Esp) 17 de abril de 2023

En resumen, la AEMET ha reconocido la existencia de una modificación artificial del tiempo a nivel mundial y ha explicado las técnicas que se utilizan para lograr este objetivo. La noticia ha generado cierta controversia y ha dejado a algunos internautas preocupados, pero la AEMET ha lanzado un mensaje tranquilizador afirmando que los materiales utilizados no tienen efectos perjudiciales para la salud y que la legislación actual no permite el uso de productos que puedan tener efectos no deseados.