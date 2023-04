El padre Vincent Lampert, exorcista principal de la Arquidiócesis Católica Romana de Indianápolis, en Estados Unidos, compartió detalles de uno de sus encuentros más aterradores durante su carrera en el podcast Pints with Aquinas, dedicado a la fe católica.

Lampert, quien ha estado involucrado en cientos, si no miles de exorcismos, describió su experiencia con una mujer que manifestó ojos de "serpiente" y comenzó a "brillar" durante uno de sus rituales de expulsión de espíritus diabólicos.

"No puedes deshacerte de nosotros"

La mujer, quien había sido víctima de abuso sexual durante su infancia, decidió regresar a la iglesia después de muchos años. Un pastor de la iglesia le habló y, tras un encuentro muy inquietante, solicitó la ayuda de Lampert, alegando que sospechaba que la mujer estaba poseída.

Cuando el sacerdote al que el Papa nombró en 1991 como exorcista la conoció, después de una larga charla, la mujer le preguntó si la ayudaría, a lo que él respondió: “Jesús te va a ayudar”. "Y ahí fue cuando el demonio se manifestó. Los ojos de la persona se volvieron verdes y sus pupilas se inclinaron como una serpiente", afirmó el padre Lampert.

Luego le puso agua bendita en la cabeza, lo que supuestamente hizo que la mujer infestada de demonios cayera al suelo y comenzara a gemir.

Una semana después, Lampert llevó a cabo un exorcismo en toda regla en el que la mujer, sentada y atada a una silla, fue bendecida con agua bendita, lo que provocó de nuevo la aparición del demonio, según su relato.

El espíritu diabólico se burló de Lampert y afirmó que él no tenía poder para expulsarlo: "No puedes deshacerte de nosotros. Hemos estado aquí demasiado tiempo y no eres lo suficientemente fuerte".

Según el exorcista, la mujer comenzó a gruñir antes de que él soplara suavemente sobre su rostro, un gesto que dijo simbolizaba la invocación del Espíritu Santo.

"Brillaba y había un rayo a su alrededor"

"Respiré en la cara de esta persona, muy suavemente, y mientras lo hacía, la silla voló hacia atrás y golpeó la pared. Hubo un chillido y un grito y la mujer sale volando de la silla y se derrumba en el suelo", relató Lampert. Añadió que la mujer "literalmente brillaba y había un rayo a su alrededor, era como un santo, no irradiaba su resplandor porque era la gloria de Dios".

El padre Lampert, autor del libro "Exorcismo. La batalla contra Satán y sus demonios", concluyó: "Cuando un demonio ha sido realmente expulsado, la persona literalmente comienza a brillar porque ya no está en el reino real del diablo, está en el reino del Espíritu Santo".