Eduardo Infante, profesor de Filosofía: "Admiramos a gente que alardea de defraudar a Hacienda"

Eduardo Infante (Huelva, 1977) es el 'Merlí' de la vida real, un profesor nada convencional que imparte filosofía en un instituto de Gijón y que bebe del mismo maestro que el inolvidable protagonista de la serie de TV-3: Sócrates. Autor del 'best seller' 'Filosofía en la calle', publica ahora 'Aquiles en TikTok' (editorial Ariel), donde reivindica la importancia de recuperar la virtud y de que los 'influencers' dejen de ser los gurús de los jóvenes.

Muchos de sus alumnos y alumnas le admiran. ¿Hay que tener una madera especial para ser un docente así?

Me levanto cada día a las cinco de la mañana y me pongo a leer. Lo hago por pasión y eso es lo que trato de trasmitirle a los estudiantes. Muchos no estudian algo hasta que les gusta. Pero es al revés. Tú estudia, que la pasión ya vendrá después. Pasa lo mismo con el deporte. Hay que educar la atención y la concentración. Pero ¿qué pasa? Que las pantallas no ayudan.

Defina 'influencer', defina 'tiktoker'.

La mejor definición me la dio una alumna mía hace años, cuando estábamos analizando TikTok en clase. Me dijo que un 'influencer' es una campaña publicitaria con patas. Creo que es la relevancia irrelevante. La relevancia siempre se obtiene cuando nos sumamos a un proyecto colectivo y cuando nosotros aportamos un bien a ese proyecto, da igual que sea un equipo de fútbol o la redacción de un periódico. La relevancia la hemos obtenido por nuestra vida pública, no la privada. Lo que estamos haciendo ahora es lo contrario: el 'influencer' consigue una relevancia haciendo pública su vida privada y sin ofrecer ningún bien a la comunidad. Admiramos a gente que forra sin hacer nada y alardea de defraudar a Hacienda. Reivindico la importancia de volver a mirar a los clásicos.

¿Qué nos dicen esos clásicos?

Ellos diferenciaban entre 'potestas' -el poder, la capacidad de imponerte- y 'auctoritas', que es otra cosa, la autoridad moral, ser modelo y ejemplo. Una forma de vida y un estilo de vida que es bueno. El niño tiene que introducirse en el mundo del adulto, me da igual que sea una selva o una gran ciudad. El adulto tiene doble tarea: ser ejemplo y meterle en el mundo para que sobreviva y también tiene la responsabilidad de que el niño llegue a conservar ese mundo. Los adultos, por miedo al autoritarismo, hemos dicho: "Mira, este es el mundo. Si te gusta o no, no es mi problema. Si te haces daño o haces daño a los demás, es lo que hay. Vive tu vida y déjame vivir la mía". Los adultos hemos abolido la autoridad por miedo al autoritarismo. Hemos abdicado de nuestra responsabilidad.

¿Hay marcha atrás? ¿Qué hacemos con los chavales?

Los adolescentes no son tontos. Si les das a elegir entre una mala hamburguesa o jamón bueno, eligen jamón. Si les das a elegir entre Aquiles y un Tiktoker, eligen Aquiles. Y lo digo por experiencia propia, porque eso me ha pasado a mí en clase. Pero si no conocen a Aquiles ¿cómo lo van a elegir? Cuando me siento con mis alumnos y alumnas y les leo a Homero se les eriza la piel.

Está usted convencido de que la escuela desprecia las humanidades y aboga por formar a futuros productores de cosas.

Con perdón, pero si todos somos emprendedores ¿quién trabaja en este país? No hay que culpar a la maldad lo que puede ser explicado con la estupidez. A veces pensamos que los que hacen las leyes desean eliminar las disciplinas que fomentan el espíritu crítico porque quieren gente que no piense y solo produzca. Sinceramente, yo creo que no son tan listos como para eso. Simplemente, lo que pasa es que las grandes empresas demandan que la escuela pública haga un tipo de sujeto que les venga bien. Quieren que aprendan Excel. Cuando introduces nuevas materias en los currículos, tienes que quitar otras. ¿Para qué sirve leer a Homero? Para nada, pues que aprendan a usar Excel.

¿Está tan masacrada la filosofía en las aulas? No ha salido tan mal parada en la nueva ley educativa. En bachillerato es obligatoria y en ESO está dentro de valores éticos.

Lo peor que se ha hecho a la filosofía y al espíritu crítico fue la 'ley Wert' (del PP). Ahora se ha intentado recuperar lo que había antes, pero no se ha conseguido del todo. El PSOE ha fallado. Desaparece ética y te cuentan que no desaparece, que se le cambia el nombre. ¿A alguien se le ocurre cambiar el nombre a las matemáticas? Además, es una asignatura que la puede dar cualquier profesor. Es una asignatura ideológica. Yo comulgo con muchos postulados, pero eso no tiene que ver con la ética, que parte de problemas y preguntas. En la ética no se enseña lo que tienes que pensar, sino que se enseña a pensar. Es un catecismo laico. Sospecho que muchos que reclaman pensamiento crítico lo que quieren es que la gente piense como ellos. Los alumnos machistas no van a dejar de ser machistas por más que se aprendan unas definiciones.

¿Cómo hacemos para que no lo sean?

Tenemos la filosofía, que nos ayuda a afrontar problemas actualizándolos. Hay tergiversación de conceptos y nos encontramos con que se presenta el feminismo como lo que no es, y así es más fácil atacarlo. Lo que tenemos que hacer es dar a los chavales herramientas intelectuales para que sepan distinguir entre un argumento bien construido y uno falso. Ellos leen directamente a Simone de Beauvoir y sus propuestas políticas y así sacan sus propias conclusiones. Yo a mis alumnos no les digo lo que tienen que pensar.