William Levy está promocionando por España la serie de Movistar + en la que participa, Montecristo.

El actor y modelo de origen cubano ha querido aprovechar las entrevistas a los distintos medios para hablar sobre el tema de la masculinidad y el machismo.

Levy no ha dudado en mojarse ofreciendo su punto de vista, y ha afirmado que la sociedad está en un punto donde confunde ser caballeroso con ser machista.

"Hay veces que un hombre no quiere que la mujer salga adelante y sea exitosa en la vida. Pero hemos llegado a un punto donde si le abres la puerta a una mujer, te dice que por qué le abres la puerta. Eso me parece un poco feo".

El actor ha desarrollado esta reflexión explicando que no sabe muy bien cómo enseñar a su hijo a ser un caballero ya que no hay mujeres que quieran ser tratadas como damas.

Su relación especial con Mercedes Milá

No es la primera vez que le preguntan a Levy por su amistad con Mercedes Milá, y es que la periodista siempre ha proclamado a los cuatro vientos su gran amor por el actor.

Esta vez, el modelo ha hecho unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie, ya que afirma que si este juego por parte de ella hacia él fuera el revés, es decir, que un hombre fuera el que va públicamente detrás de una mujer, este “va preso, “o no?”. A lo que añade: “Estamos mal, tenemos que respetarnos y cuidarnos”.

Después de lanzar esta reflexión, el actor matiza diciendo que la relación entre ambos es genial, y que las palabras de Milá hacia él no son nada malo: “No puedo decir que me sentí acosado sexualmente, pero una mujer podría alegar que sí se habría sentido perseguida. No somos iguales”.

Su reencuentro en el Teatro Pavón

Hace tres días Mercedes y William se reencontraron en el Teatro Pavón para ver el primer capítulo de Montecristo, y la periodista compartió todos los detalles muy emocionada en su perfil de Instagram.

“William Levy entró en el cine Capitol vestido de azul turquesa y se volvió a hacer la luz.”, escribe Milá en la publicación donde ha colgado varias fotos del gran momento vivido entre ambos.

“Después nos volvimos a abrazar y todo se fundió a nuestro alrededor.”, un instante captado por las cámaras y que la periodista ha querido compartir con sus seguidores.

La reacción de Mercedes sobre las fuertes declaraciones de Levy

La presentadora ha subido una historia en Instagram hablando directamente al actor: “He oído que te preguntaron por mi, te intentaron meter en jardines donde tú tuvieras que hablar mal de mí, es algo que pasa mucho, me pasa a mi mil veces, y no lo has hecho”.

Milá añade en el vídeo: “Lo que has dicho es rigurosamente cierto, si la entrevista que yo te hice en el Teatro Pavón la hubiese hecho un hombre a una mujer, no habría ido preso pero desde luego lo hubiesen puesto a parir. En cambio yo pude hacerte un masaje en el cuello, darte besos, coquetear contigo, estar cariñosa y decirte de todo, y no paso nada".

Milá agradece en el final del vídeo el trato del actor hacia ella: "Este vídeo es para ti, gracias por la demostración de cariño".