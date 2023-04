Todavía faltan dos meses para la llegada oficial del verano y en España, una vez más, se vuelven a registrar temperaturas típicamente veraniegas mucho antes de tiempo. En los próximos días se espera la llegada del segundo episodio de calor anómalo de esta primavera. A finales de marzo, justo cuando se inauguraba la estación, los termómetros españoles marcaron hasta 10 grados por encima de los valores normales para esa época del año. Ahora, en la recta final de abril, se espera alcanzar máximas de entre 35 y 40ºC en varios puntos del país, entre 10 y 15ºC más de lo habitual. Si los pronósticos se cumplen, será la primera vez que se registran 40ºC en un mes de abril en España.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que entre el jueves y el viernes se registrarán temperaturas superiores a los 30 grados en la mitad sur peninsular y el Delta del Ebro, hasta 35 grados en el valle del Guadalquivir en Córdoba y Jaén y cifras cercanas a los 40 en varios puntos del sur del país. Todo apunta a que se batirán récords de temperaturas en varias capitales de país con cifras muy por encima de los valores normales para esta época del año. También se espera un aumento inédito del calor nocturno. En Andalucía, por ejemplo, se esperan noches tropicales en las que los termómetros estarán por encima de los 20 grados.

En Catalunya, según apunta el pronóstico de 'Meteocat', también se espera un aumento progresivo de las temperaturas hasta como mínimo el domingo. "Es probable que se superen algunos récords de temperatura máxima para un mes de abril", explican desde el Servei Meteorològic de Catalunya. En Lleida se esperan máximas de hasta 30ºC y en algunos puntos del interior se podrían llegar incluso a los 35 en las horas más cálidas del día. En Barcelona se prevé que este episodio de calor traiga máximas de 25 grados a lo largo de esta semana.

Temperaturas excepcionales

"Las temperaturas de esta última semana de abril son totalmente excepcionales. Aunque sería más 'normal' verlas en julio y agosto, incluso ahí entrarían dentro del rango alto para la época. Es decir, serían las típicas para un día de verano de mucho calor", explica Marc Santandreu, meteorólogo de RTVE en declaraciones al Science Media Center.

En Reus, Tortosa, Huelva, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera, Tarifa, Murcia y Albacete este miércoles se han registrado récords de temperatura máxima. En ciudades como Sevilla, donde hasta ahora lo 'normal' para esta época era tener los termómetros cerca de los 18ºC, la media ha estado por encima de los 25. Y en varias localidades de la provincia sevillana se han registrado entre 35 y 37 grados de máximas.

Para que se hagan una idea de hasta qué punto estos registros son excepcionales, fíjense en estos datos. En los años 70, lo habitual era comenzar a registrar temperaturas cercanas a los 30ºC a mediados de junio. En la última década, debido al avance de la crisis climática y del calentamiento global, estas cifras han empezado a registrarse a finales de mayo. Este año, contra todo pronóstico, los 30ºC han empezado a hacerse notar en marzo (entre dos y tres meses antes de lo normal) y los 40ºC han llegado en abril (una cifra hasta ahora inédita para esta época del año).

¿Por qué hace tanto calor?

Para entender el porqué de este nuevo episodio de calor anómalo hay que abordar dos tipos de causas. En primer lugar, según explican los meteorólogos, la subida de las temperaturas de esta semana se debe a la llegada de una masa de aire muy cálido y seco, de origen norteafricano, sobre la Península y Baleares. La presencia de esta masa cálida, unas condiciones de estabilidad atmosférica y una fuerte insolación es lo que, finalmente, ha acabado disparando los termómetros en gran parte del país.

"Es importante hablar con claridad sobre este tipo de episodios de calor. Son una muestra del cambio climático" Marc Santandreu - Meteorólogo

El hecho de que en plena primavera ya estemos hablando del segundo episodio de "temperaturas extremas" del año es, una vez más, una muestra más de cómo el avance del calentamiento global está alterando el clima de todo el planeta y subiendo las temperaturas. "Es importante hablar con claridad sobre este tipo de episodios de calor. Son una muestra del cambio climático", certifica Santandreu. "Habrá que hacer un estudio de atribución para entender qué tan ligado está [el calor de estos días] al calentamiento global pero, sin duda, si no hubiera cambio climático hablaríamos de valores mucho más moderados", comenta el meteorólogo.

Según apuntan varios estudios, tras décadas y décadas de emisiones descontroladas de gases de efecto invernadero, los episodios de altas temperaturas son cada vez más frecuentes e intensos en regiones como el Mediterráneo. O dicho de otra manera. Si no fuera por la crisis climática no tendríamos días cálidos tan tempranos, tan extremos y tan habituales. El calor llegaría igual pero no de forma tan extrema.