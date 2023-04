Es la noticia del día. La "hija secreta" del rey emérito. Una "Jon Nieve" en la Casa Real española. De acuerdo con la información publicada por el diario El Confidencial, se llama Alejandra, es una figura reconocida en las revistas de sociedad y se ha involucrado en la industria de la moda, incluso llegando a ser el rostro de campañas de joyería.

Don Juan Carlos y la madre de Alejandra compartieron un temprano interés por la caza. No obstante, ella no fue la única compañera del rey emérito, ni tampoco la última, aunque no se tienen constancia de hijos ilegítimos con las demás.

Quién es Alejandra de Rojas

A pesar de que los periodistas citados en la información de El Confidencial no desvelan la identidad de la mujer, todas las sospechas apuntan hacia Alejandra de Rojas, hija de Eduardo de Rojas y Ordóñez y Charo Palacios, condes de Montarco.

Eduardo de Rojas, fundador de la Falange junto a José Antonio Primo de Rivera, con el que mantuvo una gran amistad, falleció a la edad de 96 años en 2005, mientras que Charo Palacios falleció en 2016 a los 79 años. Eduardo de Rojas contrajo matrimonio con Charo Palacios en segundas nupcias, teniendo ya cinco hijos de su matrimonio anterior.

Alejandra de Rojas, de 43 años, casada con Beltrán Cavero (sobrino de Esperanza Aguirre) y madre de un hijo, mantiene fuertes vínculos con la industria de la moda, al igual que su madre, además de protagonizar campañas publicitarias y aparecer en revistas de sociedad.

En relación a su madre, Charo, curiosamente solía encontrarse con frecuencia con el rey Juan Carlos en Sansenxo, donde ella poseía una casa junto al mar.

La vida de Alejandra de Rojas ha sido un testimonio de cómo la nobleza ha evolucionado a lo largo del tiempo, incorporando elementos modernos sin perder su esencia tradicional.

Alejandra nació en España, en la notable familia de Rojas, conocida por su larga historia de nobleza que se remonta a muchos siglos atrás. Desde temprana edad, se vio envuelta en una educación esmerada y rigurosa, tanto en las disciplinas académicas como en los modales aristocráticos y la etiqueta. Esta educación temprana cimentó su entendimiento y respeto por las tradiciones de su familia y la historia de la aristocracia en general.

A pesar de su educación y antecedentes tradicionales, Alejandra ha sido una firme defensora de la modernización y la adaptación al cambio. Ha argumentado que la aristocracia no debería ser vista como una institución estática, sino más bien como una en constante evolución. Este enfoque progresista ha llevado a Alejandra a ocupar una posición única dentro de la aristocracia contemporánea, actuando como un puente entre el pasado y el presente.