La Dirección General de Tráfico (DGT) utiliza todos sus recursos para hacer que los conductores no pisen en exceso el acelerador. Por este motivo solemos encontrarnos varios tipos de radares cada vez que salimos a las carreteras. Hay algunos que se ven a simple vista pero otros permanecen ocultos para que los conductores no los localicen. Hoy te contamos un truco que te permitirá saber si los carteles luminosos de la DGT tienen un radar oculto o no.

Es habitual que la DGT coloque sus radares fijos de velocidad en los típicos pórticos que lanzan mensajes sobre la conducción. Eligen estos lugares para aprovechar su infraestructura eléctrica, y también por su gran visibilidad y perspectiva. Lo cierto es que, aunque muchos pensemos que sí, no todos estos pórticos tienen radares instalados. Saber dónde están los radares no nos exime de cumplir los límites de velocidad establecidos, la mejor forma de evitar que nos multen es respetar las normas impuestas por la DGT. Además de ahorrarnos una sanción, es la opción más segura para los que estén en la carretera, ya que el exceso de velocidad es la tercera causa de accidentes de tráfico. ¿Cuánto tarda en llegar una multa a casa? ¿Cómo saber dónde está el radar oculto en un pórtico? Como requiere que nos fijemos en el pórtico, para mantener la seguridad vial es el copiloto quien debe fijarse. Lo primero que debe buscar es en los pilares que lo sujetan, y si en estos hay escaleras. Si las llevan lo más probable es que estén puestas para que los técnicos de la DGT puedan revisar y reparar los radares. Las revisiones de estos equipos suelen ser bastante frecuentes, ya que no es la primera vez que una multa se debe anular porque uno de estos dispositivos de velocidad tenían la revisión caducada. Los técnicos son los que aseguran que el margen de error establecido se cumple. ¿Quién paga la multa si un acompañante del coche no lleva el cinturón? En estos pórticos también se instalan las cámaras de vigilancia que graban las imágenes que, a menudo, vemos en televisión o redes sociales sobre personas realizando todo tipo de infracciones. Estas escaleras también permiten que los técnicos suban a los pórticos para asegurarse de que las cámaras funcionan correctamente. Su objetivo es localizar a personas que no lleven el cinturón puesto, estén realizando llamadas sin manos libres o directamente hagan uso del móvil para leer mensajes, mandar audios u otras infracciones. Actualmente la DGT tiene instaladas en nuestras carreteras unas 1.629 cámaras repartidas por todo el territorio español.