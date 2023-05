Alma Guillermoprieto: "Las mujeres tenemos historias por contar que ahora están saliendo a borbotones"

Alma Guillermoprieto (Ciudad de México, 1949) ha recorrido América Latina escribiendo sobre los conflictos que la atraviesan. En 2018 ganó el premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades y en esta edición ha ingresado en el jurado que concede ese reconocimiento. A lo largo de su carrera trabajó para "The Guardian", "The Washington Post" y "Newsweek" y Gabriel García Márquez la reclutó para crear la Fundación para un Nuevo Periodismo Latinoamericano. Alma Guillermoprieto es la autora de "La Habana en un espejo" y "¿Será que soy feminista?", en español, y sus textos en inglés están traducidos al español y recopilados en varias antologías.

En la categoría de Comunicación y Humanidades han sido premiadas solo cuatro mujeres.

Yo fui la cuarta. Tiene que haber una paridad entre mujeres y hombres, todos estamos muy conscientes de eso, aunque sin especial atención a cualquier candidata o candidato en razón de su género, simplemente reconociendo el talento donde lo hay. Yo creo que las mujeres tenemos una tendencia tan fuerte a minusvalorarnos, algo tan inconsciente pero tan remetido, que el premio me ayudó a borrar eso. Tuve que empezar a pensar: "Bueno, pues algo habré hecho", y eso fue muy bueno, muy saludable, muy fortalecedor.

Se están recuperando la figura y la obra de infinidad de mujeres artistas, intelectuales, científicas...

Hay que seguir en esa línea, pero también hay que ir mirando hacia las jóvenes. Hay una serie de escritoras latinoamericanas jóvenes extraordinarias, que no han cumplido 40 años y que ya han madurado como escritoras. Es hora de fijarse en eso, de fijarse en las filósofas jóvenes. Tenemos en México a una mujer indígena, filósofa, lingüista, Yásnaya Aguilar, que es maravillosa. Hay que estar muy pendiente de esos valores nuevos para nutrirlos y para que esa condición como apocada de muchas mujeres no haga que se hundan.

¿Cómo anda de salud la literatura en español? O en castellano, como usted prefiera referirse al idioma común.

Nosotros de ese lado del charco decimos en español. Pues es que yo creo que las mujeres tenemos una cantidad de historias que no nos hemos sentido con autoridad de contar y que ahora están saliendo a borbotones. Está Fernanda Melchor en México, que es de una fuerza impresionante; está Dolores Reyes, argentina, que acaba de sacar su segunda novela, la primera se llama "Cometierra". Son mujeres jóvenes, malportadas.

¿Qué quiere decir?

Que no se ajustan a las normas, incluso de la literatura clásica, de las estructuras muy correctas, pero que van con un manejo del lenguaje y con unos temas que son de la realidad actual. Son mujeres muy agresivas en su literatura: ya es hora.

Celebramos el Día de la Libertad de Prensa y la profesión anda intranquila con el asunto de la inteligencia artificial. ¿La tecnología sustituirá la voz de los periodistas?

No lo sé. Es alarmante lo que está pasando y al mismo tiempo es absolutamente impredecible. Si algo he aprendido en estos largos años de recorrido es que no se pueden predecir ni los próximos cinco minutos. Yo vengo de un hemisferio que en cinco minutos se echa a temblar. Es importante concentrarse en el presente, evaluar el presente, situarse en el presente y trabajar en el presente para que las cosas sean lo mejor posible.

Latinoamérica está en plena ebullición política.

Son momentos de gran cambio que no han recibido respuesta ni de los políticos, ni de la filosofía, ni de la ciencia política, y tan rápidos que la filosofía no alcanza a elaborar el pensamiento. En los últimos 20 años el mundo ha cambiado: vemos las películas del siglo XX como si fueran antigüedades.

Acaba de aparecer un texto inédito de García Márquez, y otro de Vázquez Montalbán. ¿Tiene curiosidad por leerlos?

Me enteré por los periódicos, con sorpresa. Estoy esperando a ver. Tengo curiosidad, pero también… Es que no es justo, uno se muere y hacen lo que quieren con el cadáver.

Tal vez esos textos no habían visto la luz…

…porque los autores no querían. No sé, yo estoy esperando a leerlo.