El horóscopo de hoy jueves 4 de de mayo de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

El amor está esperando a que le conquistes, no puede hacer el trabajo completo si no le das una mano. Un hombre con influencias en tu trabajo te hará una crítica muy positiva el día de hoy, lo que será motivo de alegría y también te reportará algo mejor para el futuro.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

La vida se ha vuelto difícil para quienes están en etapa de estudio, pero no desesperen, porque todas estas dificultades serán para aprender y para tener un buen camino profesional en el futuro, les hará más fuertes.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es probable que las personas que se encuentran en una relación de pareja en este momento tengan algunas dificultades durante la jornada, sobre todo para consolidar mucho más el amor que han estado creando juntos, hay puntos en común, pero necesitan encontrar mucho más para seguir.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No dejes que la vida te lleve por un sendero que no quieres transitar, todos sabemos lo que queremos finalmente, por lo mismo es responsabilidad nuestra el escoger el camino que nos llevará hacia nuestro objetivo final o hacia la meta más grande que nos hemos puesto.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El amor necesita mimos y caricias, procura entregar esto. La vida sonríe para Leo, pero de forma moderada. Tienes una buena oportunidad de ser feliz con una persona nueva que está entrando en tu vida, pero es probable que ciertas inseguridades te estén afectando.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Dale más prioridad a la persona que tienes a tu lado en este momento, no dejes de tenerle en un buen puesto dentro de tu lista de prioridades. Es muy probable que estés en el momento exacto para recibir una excelente noticia en el trabajo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No tienes temor a volver a enamorarte, por lo que estás en el momento preciso para hacerlo, no dejes que la ansiedad te quite las ganas de encontrar a alguien, siempre podrás conocer una nueva persona, solo necesitas la disposición para ello.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No es probable que debas tomar una decisión seria e importante el día de hoy en tu trabajo, es preferible que te mantengas de buena forma y con la mente tranquila para enfrentar lo que vendrá en el futuro.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No es un buen momento para celebrar, tienes mucho que hacer por la mañana y durante el día, no pierdas el norte. No tienes que esperar de tu pareja una indicación para hacer algo lindo por ella, recuerda que es importante que siempre te estés adelantando a sus peticiones.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No dejes que la vida se ponga dura para ti, estás tomando algunas decisiones equivocadas, debes comenzar a observar mejor. Si tienes la posibilidad de encontrar a una buena persona en tu vida, debes quedarte con ella.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un momento muy bueno podría darse con amigos cercanos, será una oportunidad para desahogar ciertos sentimientos que tienes con respecto a algo que no te ha salido bien, si se trata de algo de amor, busca consejo en alguien que sabes que puede ayudarte.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Tienes un gran espíritu de lucha en ti, no lo pierdas. El día de hoy será una jornada especial para pedir un compromiso más serio o para tomarse las cosas de forma más serias con esa persona que estás viendo.