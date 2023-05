El carnet por puntos, implementado en España en 2006, ha tenido un impacto significativo en la reducción de las muertes en carretera. Desde su implementación, la tasa de mortalidad ha disminuido de 93 muertes por millón de habitantes en 2006 a 36 en 2022. A pesar de este éxito en términos de seguridad vial, hay ciertas peculiaridades en el sistema que han resultado sorprendentes.

Más de 310.000 conductores han perdido sus carnets al agotar sus puntos o al tener un saldo negativo, generalmente debido a infracciones relacionadas con la velocidad inadecuada o las distracciones al volante. Sin embargo, existe una situación en la que la Dirección General de Tráfico (DGT) permite que una persona siga conduciendo legalmente incluso si ha perdido todos los puntos de su carnet. Esta situación ocurre cuando el proceso de retirada del carnet es por vía administrativa en lugar de judicial.

Un sistema imperfecto en la gestión del carnet por puntos

Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), señala que el sistema en España permite conducir legalmente con un saldo de puntos a cero o negativo debido a un problema en su configuración. Arnaldo describe esta situación como "typical spanish" y señala que es uno de los fallos del carnet por puntos.

Cuando un conductor pierde todos sus puntos, se inicia un procedimiento administrativo. Aunque la DGT suele enviar una notificación al conductor, esto no siempre ocurre. Si el conductor no ha informado de un cambio de domicilio o si ciertos organismos no reportan la pérdida de puntos, la DGT no puede notificar la sanción.

Además, al iniciarse el proceso sancionador, el infractor tiene la posibilidad de presentar alegaciones y posteriormente un recurso contra la sanción. Esto puede dilatar el procedimiento, lo que permite que un conductor sin puntos siga conduciendo legalmente durante ese tiempo.

La retirada del carnet por vía penal: una situación diferente

Sin embargo, existen infracciones específicas que se consideran delitos contra la seguridad vial en el Código Penal y que llevan a la retirada automática del carnet. Estos casos incluyen conducir a más de 60 km/h por encima de la velocidad máxima permitida en áreas urbanas, o 80 km/h en áreas interurbanas, y conducir bajo la influencia del alcohol o drogas por encima del límite legal permitido.

Cuando ocurren estas infracciones, la retirada del carnet es inmediata y se requiere un curso de recuperación de puntos. Si la retirada del carnet es por más de dos años, además del curso, es necesario presentarse a un nuevo examen para recuperar el carnet.

El carnet por puntos ha tenido un impacto positivo en la seguridad vial en España. Sin embargo, aún existen aspectos del sistema que requieren mejoras para garantizar que aquellos que han perdido todos sus puntos no sigan conduciendo legalmente. A medida que el sistema evoluciona, es importante abordar estas cuestiones y garantizar que se mantenga la seguridad en nuestras carreteras.