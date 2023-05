El horóscopo de hoy viernes 5 de de mayo de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Si has descubierto una mentira que te ha dicho alguien muy importante en tu vida, no dejes que esto te eche abajo, sal adelante, tú puedes lograr todo lo que te propongas. Alguien te hará una declaración de amor, se trata de una persona en la que no tienes interés de carácter romántico, por lo que es mejor que le digas sinceramente que tus intenciones no son las mismas.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No te descuides en tu trabajo, podrías estar teniendo dificultades con alguna persona que no desea que te vaya bien, no le cuentes tus cosas personales a cualquiera, ni tampoco decidas comentar tus proyectos importantes con todos los que te rodean.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No dejes que la necesidad de acumular dinero o riquezas, permita que descuides el amor, es una parte fundamental de la vida y no te puedes dar el lujo de perder a un ser amado o de no darte la oportunidad de conocer a alguien nuevo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Si tienes la oportunidad de separarte un poco del grupo y de buscar más cosas en solitario, también de volver a pensar en la manera de resolver los problemas por ti mismo, lo que traerá mayor aprendizaje a tu vida, entonces hazlo sin temores, siempre serás bienvenido en el lugar donde estabas, pero es momento de hacer algo por tu vida.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Si estás pensando en tener hijos, es momento que mires bien si serás capaz de darle todo lo que necesitan, no siempre es un buen momento para embarcarse en la aventura de ser padres, si se puede programar para un tiempo de mejor bonanza económica, hazlo sin dudar.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es probable que tengas que esperar un tiempo más para volver a amar, las cosas en este ámbito no se darán de manera fácil y automática para quienes estén solteros, necesitas también aprender de tus errores en esta materia.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Una persona muy importante quiere decirte un secreto de su vida, date el tiempo para ir a verle. Importantes cambios estás sucediendo en la vida de Virgo y esto traerá consecuencias muy positivas para los nacidos bajo este signo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

La persona que creías estar conociendo y con quien proyectabas algo que podía resultar en el futuro, podría darte una sorpresa desagradable el día de hoy, es muy posible que te haya mentido en algo o que sus intenciones contigo no fuesen del todo buenas, si sientes que ha jugado con tus sentimientos pide las explicaciones correspondientes del caso, si ya no tienes acceso a comunicarte entonces deja el asunto hasta ahí, recuerda que todo cae por su propio peso.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Buena jornada en el trabajo, podría llegar dinero inesperado. Si tienes algo que preguntar o tienes alguna duda, siempre es mejor ir de frente. La persona que quieres está pasando por un momento malo, podría ser una baja en su salud o la pérdida de alguien importante para su vida, debes darle todo el apoyo que necesita, eres una persona fundamental para poder pasar este momento que vive.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tienes un problema que puede estar afectando tu vida, pero como dice el viejo refrán, al mal tiempo buena cara, por lo que es importante que comiences a ver los aspectos positivos de tu vida.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Tienes muy buenas oportunidades para el futuro, es probable que el día de hoy alguien te ofrezca un proyecto en el que tenías mucho interés de participar, será algo que no podrás rechazar, por mucho que tengas otras cosas que hacer.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Debes trabajar más en tu relación con los demás, estás dejando que la ira se apodere muy rápido de ti y no estás reaccionando bien ante los errores de otros, no son infalibles, tú tampoco lo eres. Buena jornada para las mudanzas y para los que han decidido partir hacia otros rumbos en busca de otras oportunidades, si este es tu caso, entonces felicidades, tendrás un muy buen punto de partida.