Durante los meses de confinamiento, nos vimos en la necesidad de readaptar nuestras vidas y nuestro día a día a las cuatro paredes entre las que nos encontrábamos. Tras esta etapa, y con la llegada de la “nueva normalidad”, de volver salir a la calle, algunas de esas cosas cayeron pronto en el olvido. Sin embargo, otras, como el teletrabajo y practicar ejercicio online, llegaron para quedarse. Sobre esto último venimos a hablaros hoy con la historia de ISN Virtual Gym, un gimnasio online que nació por esas fechas, y que actualmente está revolucionando el mundo del fitness.

Ejercitarse en una de estas plataformas no se diferencia tanto de hacerlo en un centro físico, solo que en este caso partes con la gran ventaja de hacerlo desde la comodidad de tu casa o de donde te encuentres en ese momento, ya sea de viaje, en un hotel, en un parque... O, lo que es lo mismo, allá donde tengas tu móvil o tableta encima, llevarás tu gimnasio virtual contigo.

No debemos olvidar que, con ISN Virtual Gym, ejercitarse a distancia no está reñido con ser asesorado de una manera profesional y rigurosa por entrenadores titulados y apasionados de su oficio, que te guiarán de una manera personalizada en la búsqueda de tu mejor versión. No es casualidad que recientemente hayan firmado un contrato de colaboración con una institución de tanto prestigio como la Universidad Miguel Hernández.

A tu aire o entrenado de manera personalizada, pero siempre guiado

Antes de comenzar a entrenar con ISN Virtual Gym deberás elegir el bono que mejor se adapte a tus pretensiones, a tus gustos o a tu presupuesto. Sea cual sea el elegido, siempre partirás con un servicio mínimo que incluye más de 300 entrenamientos de diferentes modalidades a tu disposición, con 20 clases nuevas cada semana, otras tantas clases en directo, desafíos, guía nutricional y comunicación directa con nuestro servicio técnico vía WhatsApp.

Independientemente del bono que elijas, ten en cuenta que siempre realizarás ejercicio de una manera guiada y controlada

Si todos estos servicios todavía se te quedan cortos y buscas algo más, tienes a tu disposición un abanico de posibilidades que pueden llegar hasta el punto de recibir planes personalizados de entrenamiento, videollamada con los monitores, plan nutricional y mucho más. Incluso, puedes acceder a entrenamiento exclusivo por videollamada.

Planes de ejercicios por objetivos

En la práctica de ejercicio físico, cada persona es un mundo, y no todas tienen los mismos objetivos y metas por cumplir. Unas se iniciarán en el ejercicio físico, mientras que otras serán consumadas deportistas desde hace años. Unas buscarán reducir peso, y otras ganar masa muscular o sólo mantenerse en buena forma.

Tú decides el ritmo, la intensidad, el tiempo, cómo y cuándo

En cualquiera de los casos, en ISN Virtual Gym se adaptan a tu nivel desde el primer día, y te indican el camino a seguir si lo que quieres es mejorar tu condición física, o mantenerte, o simplemente disfrutar de realizar clases de zumba de manera esporádica.

Programas y retos

Con más de 10 años de experiencia a sus espaldas, el equipo de monitores liderado por Laura Pertusa y Andrés Herrero conoce de primera mano las necesidades de los usuarios, y se encuentran constantemente actualizando los programas, retos y ejercicios que ofrecen, estando siempre al tanto de las novedades del mundo del fitness, pero sin dejarse llevar por las modas y haciendo de la ciencia y el rigor su bandera.

Para muchos, el aspecto más determinante y difícil a la hora de realizar ejercicio es la constancia, las ganas, mantener la motivación suficiente para no tirar la toalla y seguir disfrutando del deporte de una forma continuada. Para conseguirlo, se ha comprobado que es determinante que el entrenador te ayude a mantener esa constancia y sepa motivarte y animarte.

Para todos ellos están especialmente enfocados los programas y retos que ISN Virtual Gym lanza constantemente. Se pueden considerar píldoras de motivación extra, pequeños o grandes desafíos que van apareciendo durante el año con los que marcarnos objetivos, metas a alcanzar, que nos ayudarán a progresar y a ansiar otras que vendrán después.

Clases en directo

ISN no solo es un ente digital. De hecho, nació (y siguen) en unas grandes instalaciones físicas en las que se imparten multitud de clases y sesiones de entrenamiento presencial todos los días.

Precisamente esas clases en persona son las que ofrecen la posibilidad de ejercitarse en directo, aunque a distancia, desde la plataforma online de ISN Virtual Gym. En las más de 20 clases semanales que ofrecen en vivo, podrás sentirte uno más de la sesión, tendrás compañeros virtuales que te acompañarán, y recibirás las constantes muestras de apoyo del monitor, como uno más, pero desde la comodidad de tu casa.

Zumba si lo tuyo son los bailes latinos y la marcha, para tonificar y mejorar tu estado de ánimo. Pilates si quieres mejorar la coordinación y el equilibrio, o Yoga Espiritual para decir adiós al estrés y a la tensión del día a día, para lograr una conexión con tu cuerpo y mente. Estos son solo tres ejemplos de una gran variedad de ejercicios y disciplinas que podrás realizar desde la distancia, pero junto a ellos, en vivo y en directo.

Entrenamientos antes y después de ser mamá

Una de las grandes novedades recientes de ISN Virtual Gym ha sido el lanzamiento del nuevo Programa de Entrenamiento en el Embarazo, con el que ayudan a las futuras mamás a mantener la forma a lo largo de este importante proceso, y a prepararse de la mejor forma posible para el maravilloso momento de dar la vida a un nuevo ser.

Entre los beneficios de practicar actividad física durante el embarazado, resaltamos los siguientes:

Previene dolores de espalda.

Mejora la movilidad de la pelvis.

Ayuda a la generación de endorfinas.

Contribuye al correcto funcionamiento de los músculos y a la mejora de la postura.

Si ya eres mamá, el nuevo Programa Postparto te ayudará a recuperar tu estado físico y a recuperarte del proceso de embarazo.

Nutrición

¿Sabías que una dieta acorde supone el 70% del proceso para realizar cambios físicos en nuestro cuerpo?

Por eso, porque deporte y alimentación son un todo indisoluble, ISN Virtual Gym propone un plan nutricional online, personalizado y completo, informándote sobre todos los nutrientes necesarios para poder adaptarse a tus gustos personales y ayudarte a conseguir tus objetivos.

Plan de 30 días para todas las comidas diarias, ingredientes y elaboraciones, lista de la compra, alternativas…Te lo ofrecen todo. ¡Tú solo tienes que poner las ganas!

Consigue tu prueba gratis y súmate al cambio

Ahora que ya sabes todo lo que ISN Virtual Gym puede ofrecerte, te animamos a que analices cada uno de los cinco bonos disponibles para escoger que mejor se adapte a lo que buscas. Además, con cualquiera de ellos podrás… ¡Acceder a 5 días gratis para que les pongas a prueba!

Encontrarás planes desde los 9,99 € al mes, con cientos de entrenamientos disponibles. Notarás que hay planes especiales que cuentan con un plan nutricional de 30 días y una guía de alimentación saludable, entre otros servicios exclusivos.

Más información

Puedes ponerte en contacto con el equipo de ISN Virtual Gym a través de alguno de los siguientes medios:

¡Dile adiós a las excusas y comienza ya con tu entrenamiento!