Miki Nadal ha aprovechado el Día de la Madre para dejar claro a todo el mundo el amor profundo que siente por la alicantina Helena Aldea, y lo ha hecho escribiéndole en una publicación de instagram unas palabras muy emotivas en las que aparece Helena con Galatea, la pequeña que nació el pasado mes de octubre y que fue bautizada en Alicante hace apenas unas semanas.

En la imagen se puede ver a Helena sosteniendo a la pequeña Galatea en un local con más niños, y va acompañada de este texto:

"Sabía que ibas a ser feliz pero no tanto, sabía que iba a cambiar tu mundo pero no te importó, sabía que ibas a ser una madre maravillosa pero no hasta este punto. Me estás demostrando un espíritu de sacrificio que ya suponía pero que no había vivido en primera persona. Eres madre, eres emprendedora, eres trabajadora, eres una mujer especial como tú sonrisa y eres esencialmente buena persona. Ser madre de Galatea es lo mejor que te ha pasado en la vida, lo sé porque me lo repites constantemente. Y yo me siento feliz y orgulloso y tranquilo porque se que nuestra hija te va a tener siempre a su lado y le vas a transmitir unos valores y unos principios que has heredado de tu madre que la van a convertir en una mujer tan maravillosa como lo eres tú. Tus ojos, tu alegría y tu sonrisa, siempre tu sonrisa están en la cara de esa niña que tanta alegría nos da cada mañana al despertar. Feliz día de la madre, Helena. Te quiero y te admiro. Nos vemos en la estación…💕❤️❤️❤️"

La reacción de Helena

Este texto ha suscitado multitud de alabanzas en los comentarios de la publicación, como Dabiz Muñoz que ha escrito unos emoticonos de amor, al igual que su esposa, Cristina Pedroche, madrina de la hija de Miki y Helena, que también ha comentado con muchos corazones.

Pero sin duda el comentario más esperado era el de la alicantina, que poco después de publicarse el texto le ha escrito estas palabras al padre de su hija:

"Que me has emocionado!!!!Cooomo te quiero Nadal!❤️😍"

Otra de las personas que también ha querido comentar las bonitas palabras de Nadal ha sido Helena Condis, pareja de Juanma Castaño, periodista deportivo que participó y ganó junto a Nadal la décima edición de Masterchef Celebrity en 2021.

El mensaje de Dabiz Muñoz a Pedroche por el Día de la Madre

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están en su mejor momento después de 8 años de matrimonio, en apenas dos meses serán padres de su primer hijo y el día de hoy ha sido muy especial para ambos.

Cada día ambos demuestras las ganas que tienen de conocer al bebé, pero hoy el chef ha querido decirle al mundo lo enamorado que está de la presentadora de televisión a través de este mensaje:

"Hoy ya celebramos los tres juntos el primer día de la madre 💞💞💞. Eres lo p**** más @cristipedroche, me encantas y me maravilla como eres, cada día a tu lado aprendo y me inspiras en la vida, te admiro demasiado. Sea lo que sea ser una buena madre, yo ya siento que eres insuperable ❤️. Te amo Persian".

De momento la pareja no ha desvelado el nombre del futuro bebé. Cristina Pedroche afirmó que esta decisión era "por si al nacer cambia de opinión al verle la cara".