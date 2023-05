El horóscopo de hoy martes 9 de mayo de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No dudes nunca de tu talento ni de que tomaste la decisión correcta al elegir tu carrera a seguir, si estás en etapa de estudios podrías darte cuenta de que lo que has tomado como camino hacia el futuro será algo que te hará muy feliz.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Buena oportunidad para volver a considerar un proyecto que se te ofreció hace algún tiempo, es probable que tengas que volver a tener conversaciones con personas que quizás no son de todo tu agrado, pero que si representan algo muy bueno para tu crecimiento profesional.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Día de reencuentros y de compartir con la familia, no dejes de sonreír por esto. Si debes alejarte de casa un par de días por trabajo, asegúrate de dejar todo en orden para tu regreso. Si buscas trabajo, es muy probable que hoy veas un aviso que te interesa mucho.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Una posible vuelta a una relación que estuvo en problemas y terminó de forma abrupta, podría suceder hoy. Has estado experimentando ciertos sentimientos de culpa que te han tenido un poco agotado en el último tiempo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No es un buen día para realizar promesas ni tampoco para comprometerte a algo que en el futuro te será difícil cumplir. El trabajo tiene un momento muy bueno, tendrás la opción de mostrar todas tus habilidades y quedar en una posición de privilegio.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

El amor se encuentra estable, pero hay ocasiones en que sientes que quieres tirar la esponja, no dejes que esto te suceda, todas las relaciones tienen dificultades, la gracia está en lograr pasarlas.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No es bueno que reacciones de mala manera frente a los estímulos negativos de los demás, siempre habrá gente que quiera poner de mal humor a otros, solo por molestar, no entres en discusiones que no solucionarán nada en tu vida.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Un momento muy bueno para amar y para ser amado, no olvides que muchas veces es bueno dejarse querer y mimar por la persona a tu lado. Una persona que necesita una ayuda urgente para solucionar un problema importante te está buscando, sabe que eres quien puede darle solución al asunto.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No estás en el mejor momento para hacer esa compra que estás pensando. Es importante que decidas qué hacer en un proyecto que tienes entre manos, es probable que hayas comenzado a ver que las cosas no se muestran muy auspiciosas el día de hoy.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No dejes pasar la oportunidad de conocer a alguien que ha entrado en tu vida hace poco tiempo, siempre debes tratar de conocer gente nueva y darle espacio a quienes demuestran un interés especial en ti.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un momento de lucidez te hará mirar bien a la persona con la que has estado saliendo, es probable que no tengan muchas cosas en común, si esto sucede, entonces comienza a pensar en cómo arreglar la situación o definitivamente separar los caminos.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Toma consciencia de las señales que puede estar enviando tu pareja sobre la situación que puede estar afectando la relación, es probable que no tenga la fuerza necesaria para hacerte saber el problema que tiene.