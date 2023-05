No hay duda de que el cinturón de seguridad es una de las medidas de seguridad más vitales en un vehículo. Según la DGT, este artefacto puede reducir la posibilidad de muerte en un accidente de tráfico de tres a uno, y su eficacia es máxima en los vuelcos, reduciendo el riesgo de fallecimiento en un asombroso 77%. Desde 1975, es obligatorio su uso en los asientos delanteros en España, y desde 1992 en los traseros. No utilizarlo puede resultar en una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carné si eres el conductor. Sin embargo, hay una pregunta que surge a menudo: ¿Existe alguna circunstancia en la que se pueda conducir sin cinturón? La respuesta es sí, pero la ocasión es muy específica.

El único momento en que puedes quitarte el cinturón mientras conduces

En un mundo donde la seguridad vial se ha convertido en una prioridad absoluta, la idea de cuándo se puede conducir sin cinturón podría parecer contradictoria. No obstante, hay una situación en particular en la que se permite no llevar puesto el cinturón de seguridad: al aparcar. Así es, durante la maniobra de marcha atrás para estacionar, está permitido no llevarlo.

Además, según la Fundación Mapfre, las personas que poseen un certificado de exención por razones médicas graves o discapacidades también pueden estar exentas de su uso. Este certificado debe estar a mano y ser presentado a cualquier agente de la autoridad responsable de tráfico cuando se solicite.

Algo que quizás no sabías es que los taxistas también están exentos de usar el cinturón de seguridad mientras circulan por en poblado, como lo estipula el artículo 119 del Reglamento de Circulación.

Adicionalmente, se suman a este grupo los distribuidores de mercancías, en situaciones donde realicen operaciones de carga y descarga de mercancías a corta distancia entre sí; los conductores y pasajeros en los vehículos en servicio de urgencia, y las personas que acompañen a un alumno o aprendiz durante el aprendizaje de la conducción.

Pero, aunque existan estas excepciones, se recomienda vehementemente utilizar el cinturón de seguridad en todo momento. Después de todo, es una de las mejores salvaguardas que podemos tener en el coche. Conducir sin cinturón es una infracción grave, y por una buena razón: el objetivo principal es proteger nuestras vidas y las de los demás en la carretera.

Entonces, si alguna vez te preguntas "¿cuándo se puede conducir sin cinturón?", la respuesta es simple: solo en situaciones muy específicas, y siempre con la seguridad como la máxima prioridad.