¿Qué es lo primero que piensa cuando empieza un documental?

Cada proyecto es diferente. En algunos, como en 'Tribes on the edge', los pueblos indígenas del Vale do Javari me pidieron que contara su historia al mundo. Acepté el encargo casi sin pensarlo, porque me pareció un honor que confiaran en mí para recoger sus voces, y fue después que tuve que encontrar la manera de explicar una historia que hiciera justicia a su lucha. En otros casos, en cambio, empiezo con la idea de qué quiero contar y me dedico a buscar las voces indicadas para construir el relato. Cada documental es un proceso de aprendizaje diferente.