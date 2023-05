El horóscopo de hoy viernes 12 de mayo de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Es probable que alguien te haya estado haciendo preguntas importantes con respecto a tu vida y eso te está haciendo sentir un tanto incómodo, no es momento de negar información a una persona que intenta acercarse a ti de buena forma, no dejes que se vaya la oportunidad de estar con alguien nuevo. Intenta practicar algún deporte de equipos que te guste, podría ser una buena oportunidad para estrechar lazos con amigos, conocer gente nueva y entregarle un buen estado de salud a tu cuerpo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

El amor se encuentra en un punto muy estable, pero debes procurar que siga así, no dejes que te llegue un llamado de atención por parte de la persona que quieres, podrías tener un mal periodo si dejas de poner atención a quien quieres. Comienzas a tomar la vida con demasiada seriedad y le estás dando poco espacio a la diversión y el juego.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Una persona muy importante en tu trabajo te hará un comentario negativo que encontrarás un tanto ofensivo, si crees que se ha pasado de la raya, hazle saber tu molestia, si recibes consecuencias por esto, entonces debes seguir un curso legal sobre el asunto. Sigue tu intuición en el amor, sabes que hay una persona pendiente de ti, pero te da miedo dar el paso hacia sus brazos, el miedo radica en que pese a tener la seguridad que será algo bueno, no sabes si estás listo para amar nuevamente, deja de esconderte y sigue tus sentimientos.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No dejes que la vida te pase la cuenta y comienza a pensar en doblarle la mano a lo que se está viniendo encima de ti. Es probable que te estés cerrando a la posibilidad de tener algo muy bueno con una persona que estás conociendo hace poco, no dejes que se pase la oportunidad solo porque le encuentras algunos defectos, no eres perfecto tú tampoco.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tienes la oportunidad de conocer gente nueva en una reunión que se llevará a cabo del día de hoy, podría aparecer alguien importante. No dejes que tu cuerpo te pase la cuenta, necesitas ponerle más atención a lo que estás sintiendo físicamente. Si tienes un secreto hace tiempo y te sientes con la disposición de revelar el día de hoy lo que has escondido hace tiempo, es probable que encuentres entendimiento y apoyo en las personas que más te quieren, no es bueno guardar cosas por tanto tiempo, especialmente si no le hacen daño a alguien.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Un amor de juventud podría volver el día de hoy, para recordarte lo esencial e importante de la vida, disfruta este momento. Esperas una buena noticia sobre algo que postulaste, pero podría no ser lo que esperas, sigue intentando. Tu familia se preocupa por ti, no les des la espalda y hazles una visita sorpresa el día de hoy, será un buen momento juntos.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No es difícil doblarle la mano al destino pese a que parezca una tarea un poco dura para quienes creen en él, es importante que sepas que la mayoría de las veces somos nosotros quienes labramos nuestro propio camino, pero es probable que algunas veces recibamos las consecuencias de actos que hemos cometido en el pasado y que para el momento que suceden ya hayamos olvidado el hecho, no te sientas mal por lo que no puedes manejar, concéntrate en lo que harás para forjar un mejor futuro.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si tienes que decir algo importante a alguien el día de hoy, debes hacerlo sin miedo, si entras en conflicto será algo que se solucionará fácilmente. Las cosas simples son de suma importancia en la vida de todos, pero ahora no es momento de ello para Leo, necesitas mejorar tu vida y tu calidad de vida.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

En la vida siempre debemos decidir y esto no lo debemos perder nunca, ya que si comenzamos a dejar que otros decidan por nosotros nos encontraremos en momentos de no saber qué hacer y realmente el miedo se apoderará de nosotros. Si tienes que hacer un sacrificio el día de hoy para poder llegar a una meta más adelante, hazlo sin pensar.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Es un muy buen momento para decidir volver a estar bien contigo mismo y con las personas que te rodean, es muy probable que tengas que tomar alguna lección de manejo de la ira, porque has tenido problemas con ella durante el último tiempo, es algo entendible, a veces las personas pueden irritar un poco, pero no es razón para perder los estribos.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Una persona muy mayor está necesitando tu asistencia, es probable que tengas que dejar de hacer algunas cosas para atenderle. Estás buscando demasiado quien tiene la razón en una discusión que ha durado largo tiempo con tu pareja, esto no es importante, lo más primordial es estar con el corazón bien abierto para darle importancia a los sentimientos por sobre la razón.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Quienes se dediquen a los negocios o a las ventas, tienen una excelente jornada, ya que verán hacerse realidad un muy buen trato o un dinero extra podría ayudarles a invertir mucho más en el futuro, felicidades por este logro tan importante.