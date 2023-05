Genio y figura hasta la sepultura es una frase española que bien podría aplicársele al hombre del día en Reino Unido, un señor de 78 años al que su mujer ha puesto en el calendero al dirigirle una carta a una conocida sección de consultoría sentimental del diario The Sun en la que expone que, pese a su avanzada edad y a que ha sido sometido a una delicada operación del corazón, sigue poniéndole los cuernos.

Aquí está la traducción de esta carta que se ha viralizado:

"QUERIDA DEIDRE: MI esposo debe ser el Casanova más viejo de la ciudad. Tiene 78 años, pero a pesar de un triple bypass cardíaco reciente, sigue haciendo trampa.

Tengo 72 años y, después de su recuperación, lo llevé a un evento de recaudación de fondos en mi iglesia.

Pronto me di cuenta de que estaba coqueteando con la señora que trabajaba en el puesto de pasteles.

A pesar de que he soportado sus aventuras y su flagrante infidelidad durante la mayor parte de nuestra vida de casados, incluso yo me quedé sorprendida.

Realmente pensé que después de su operación las cosas cambiarían.

Cuidarlo día y noche nos unió mucho más e incluso él admitió que me había dado por sentada.

Afortunadamente, su cirugía fue un éxito y se ha recuperado bien.

Estaba muy agradecido conmigo y parecía querer cambiar su comportamiento de verdad.

Estaba preparado para empezar de cero después de todo el dolor que ha causado en el pasado.

"Ha tenido tres aventuras, que yo sepa"

Ha tenido tres aventuras, que yo sepa, y hablaba regularmente con mujeres en sitios pornográficos interactivos.

Luego, hace un año, le dije que estaba tan harta que quería irme.

Poco después, sin embargo, sufrió un terrible ataque al corazón y no sentí que dejarlo fuera lo correcto cuando más me necesitaba.

Pero unas semanas después del evento de recaudación de fondos, encontré un teléfono de repuesto en su escritorio con el número de esta mujer.

Se han estado enviando mensajes y claramente se han conocido.

Lo confronté y me dijo que todo era una diversión inofensiva, que ni siquiera se habían tocado.

Perdoné a mi esposo antes, pero no estoy segura de poder perdonarlo nuevamente".

La respuesta de la experta: "Seguirá traicionándote"

La experta le ha contestado que su esposo "puede tener una adicción a este comportamiento dañino". Además, considera que "si bien él podría insistir en que no la ha engañado con esta mujer de su iglesia, cualquier cosa que desvíe el enfoque de su relación es infidelidad. Este no es un asunto aislado y, a menos que esté preparado para ver por qué se porta mal continuamente, me temo que seguirá traicionándote".

Por ello, la columna de Deirdre sentencia que "a pesar de lo doloroso que es, tienes que decidir si podéis superar esto juntos o separados".