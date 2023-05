Si eres un amante de la pasta sabrás que la pasta fresca es la más rica a la hora de comer este plato típico de Italia. Son muchos los restaurantes que ofrecen esta opción pero también está la opción de tener pasta fresca sin salir de casa. Con tu propia máquina.

Sí, Lidl lo ha vuelto a hacer. Después de sacar al mercado su robot de cocina y su panificadora, entre otros, también saca a la venta una máquina de hacer pasta. Este tipo de máquinas ofrece numerosas ventajas. Hacer tu propia pasta en casa te permite disfrutar de pasta fresca siempre que quieras. La pasta fresca es conocida por su sabor superior y textura más suave en comparación con la pasta seca comprada en la tienda.

Cuando haces tu propia pasta, tienes control total sobre los ingredientes que utilizas. Esto es particularmente beneficioso para personas con alergias alimentarias, dietas especiales o simplemente para aquellos que quieren evitar ciertos aditivos y conservantes. Además, puedes probar con diferentes tipos de harina, añadir espinacas para hacer pasta verde, remolachas para pasta roja, o incluso experimentar con sabores añadiendo hierbas y especias.

El ahorro también es otra de las ventajas de este tipo de máquinas. Aunque la compra inicial puede ser una inversión, a largo plazo puede ahorrarte dinero. El costo de los ingredientes para hacer pasta en casa es a menudo menor que el costo de la pasta ya hecha, especialmente si comes pasta con regularidad.

Hacer pasta en casa puede ser una excelente actividad para toda la familia. No solo es divertido, sino que también es una excelente manera de enseñar a los niños (y a los adultos) sobre cocina y nutrición. Además, no hay nada como el sabor de la pasta hecha en casa, especialmente cuando la has hecho tú mismo.

La máquina de hacer pasta de Lidl

Lidl ha puesto a la venta a través de su página web una maquina para pasta de 220 watios. Se trata de un aparato que contiene 8 discos para preparar distintos tipos de pasta fresca, que se guardan en un cajón de la máquina, y un accesorio adicional para raviolis.

Cuenta con dos programas para obtener porciones de distinto tamaño (250/500 gramos) y puede amasar y extraer la pasta con sólo darle a un botón. Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas salvo el panel frontal. Se vende online y tiene un precio de 84,99 euros.