La vida después de una banda violenta: "Si me asesinan moriré feliz, ahora trabajo por la paz"

La vida de Sandro Mesa no ha sido fácil. Está manchada de sangre. Lo muestran sus ojos, que se empañan con recuerdos de la comuna 13 de Medellín (Colombia), demasiado acostumbrada a perder a sus niños en reyertas criminales. Sandro tan solo tenía 13 años cuando se enganchó a las drogas. Luego llegaron las armas. "Yo no quería matar, pero estaba encegado por el odio... Y luego ves cómo de repente tienes los bolsillos llenos de dinero", explica el joven. Ahora trabaja en Casa Kolacho, un centro social y cultural que trata de alejar a los niños del barrio de la sangre y de las bandas juveniles para conectarlos con la música y la literatura. "Colombia es un narcoestado y librar esta guerra tampoco es fácil: pero si ahora me asesinan moriré feliz, estoy trabajando para la paz", explica.

Las bandas delincuenciales se aprovechan de la falta de oportunidades para arrebatar a los niños su infancia. También le ocurrió eso a Sandro, hijo de padre alcohólico y de madre campesina analfabeta que buscó nuevas oportunidades en la ciudad de Medellín. "No recuerdo el amor paterno sino muchos abusos y violencia", cuenta. Lo crio su hermano, 10 años mayor. Su madre trabajaba como interna en otras casas para traer un plato de comida a sus hijos. "Mi hermano era el ser más valioso que jamás conocí. Le encantaba el rap y me enseñó a escribir y a componer", recuerda.

Crecer entre disparos

Sandro tan solo tenía 10 años cuando la violencia de las bandas juveniles estalló en esta comuna de Medellín, en 2003. "Cuando sonaban los disparos mi hermano me protegía, pero lloraba mucho, temblaba", rememora con los ojos empañados. Los pandilleros les querían captar. "Decían que la apuesta no era el arte sino la guerra, que solo así podríamos salir de pobres". Querían que su hermano, J. M., se integrara en uno de esos grupos, aunque él siempre se negó. Por eso le asesinaron en 2005. "Por no formar parte del grupo te matan, funciona así", insiste Sandro.

Esa fue la primera mancha de sangre. La más grande. La que lo ensució todo. La madre siguió trabajando. Sandro se quedó a cargo de otros familiares. El infierno siguió. "Me trataban muy mal: me encerraban en un solar, se metían con mi ropa, con mi forma de comer", sigue. Una bomba de relojería que no tardó en estallar. "Empecé a consumir drogas". ¿Cuáles? "Todas". Tenía 13 años y un rostro carcomido por la cocaína y la heroína. Aupado por un primo que comandaba una banda delincuencial, se unió a ellos. "Yo no quería matar, pero me incitaron que debía vengar la muerte de mi hermano. Me llené de rencor, de venganza... Quería hacerles pagar", explica.

"Estaba ofendido, lleno de odio por el asesinato de mi hermano, y me acabé uniendo a una banda: de repente me podía pagar una casa, ropa motos, drogas"

Luego llegó más droga. También armas. Pistolas. Y el dinero. Sandro estuvo seis años viviendo en una banda juvenil. No quiere decir su nombre, ni tampoco si terminó vengando la muerte de su hermano. O si participó en otros crímenes. Se mantiene en silencio mientras sus ojos marrones se empañan. "Estaba ofendido, lleno de odio... Es muy complejo. De repente te puedes comprar ropa, pagar una vivienda, motos, drogas", sigue. Mientras, su madre estaba "destruida" y ausente.

La música en la cárcel

Todo terminó en 2013. Sandro tenía 19 años e ingresó en la cárcel. "Afortunada o desafortunadamente", dice. "Hice un montón de cosas pero me encerraron por algo que no tenía nada que ver", explica. Estuvo cuatro años privado de libertad. "La cárcel es una mierda", reconoce. Pero a la vez fue su salvación. Entre las cuatro paredes, volvió a escribir canciones de rap, como cuando era niño y su hermano le enseñaba. "Me decían: '¡canta!', pero yo no me atrevía". Hasta que a la cárcel llegaron unos voluntarios. Le montaron bafles, micrófonos y, aún no sabe cómo, terminó rapeando en un corro delante de todos los presos. Acabaron llorando. "Me decían: 'Tú no debes estar acá, enfócate en el arte'". Y eso hizo.

"Privado de libertad empecé a valorar las cosas. Volví a rezar, agradecí... Aprendí que todo en la vida es pura voluntad". La vida de Sandro ha dado un giro de 180 grados, como las contorsiones que hacen los bailarines de 'break dance'. Ahora trabaja en Casa Kolacho, espacio autogestionado por jóvenes que tratan de romper la rueda de la exclusión en el mismo barrio donde bajó a los infiernos: la comuna 13 de Medellín. "He estado rodeado de penumbra, per ahora me he centrado en el arte, en enseñar, en escuchar, en respetar... ¡Y me pasan cosas tan 'chimbas'! Uno atrae con lo que hace", opina.

Espacios para el desahogo

Ahora su propósito es alejar a los adolescentes de la droga y la violencia. Mientras cantan y componen con él, se alejan del mundo criminal. "Yo de joven anhelaba estos espacios, poder desahogarme, pero no tuve esa oportunidad. Necesitamos educación de calidad para todos, no solo para los ricos", subraya. Pero cambiarse de bando en esta lucha por la paz no es fácil. "Colombia es un narcoestado al que estamos combatiendo. Es muy duro construir alternativas para la paz, no es todo de color de rosa", explica. Pero está tranquilo. "Ahora, si me asesinan, moriré feliz: hasta que no pare la corrupción seguiremos luchando por y para el barrio, sé que estoy en el lado bueno", defiende. Las manchas de sangre se van empequeñeciendo.