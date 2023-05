El horóscopo de hoy viernes 19 de mayo de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No dejes que se apoderen de tu vida actos impulsivos, si tienes algo que decirle a alguien, espera el momento preciso para hacerlo, es probable que estés cometiendo muchos errores por dejar que la poca paciencia tome el control de tus emociones, no dejes que esto siga así y comienza a darle más importancia a las cosas buenas que nos entrega el día a día, tienes que comenzar a recular antes de actuar.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro vive grandes momentos junto a sus seres queridos, tienes una buena relación con todos, por lo que podrás esperar una buena jornada junto a los tuyos. Siempre es bueno bajar los escudos de vez en cuando, sobre todo cuando se trata de volver a amar, con el tiempo vamos creando corazas que nos hacen ser mucho más duros y fríos frente a las personas nuevas que van llegando a nuestra vida, no tengas esta costumbre, es mucho mejor dejar que tu corazón sufra por malas decisiones antes de convertirlo en un cubo de hielo que no latirá más por alguien.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Tienes una oportunidad muy buena para encontrar un trabajo que esperas, de hecho, el día de hoy recibirás noticias sobre un lugar donde postulaste, pero para tomar esta decisión, necesitas madurez y comenzar a pensar en lo que te conviene a la par que con lo que deseas y lo que sueñas, medita sobre ello. No dejes que el miedo te impida amar, tienes todo para hacerlo, solo debes tener confianza para entregar lo que tienes.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Los consejos sobre el amor siempre deben venir de alguien que haya vivido muchas experiencias o que tenga algún acercamiento con este tema en su área de trabajo, acepta lo que alguien cercano te dirá hoy, será útil para tu vida. En la familia vivirás una situación un tanto triste con respecto a uno de sus integrantes, será una mala noticia, pero juntos podrás superar cualquier cosa.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No dejes que la vida te pase la cuenta en un asunto de suma importancia que necesita toda tu atención, puede ser que luego te arrepientas de no haber hecho algo por lo que querías. No tengas temor a experimentar más en la vida, siempre debemos ir probando cosas nuevas para que sepamos bien lo que queremos. Tienes una oportunidad de ser muy feliz con alguien nuevo que puede estar entrando a tu vida, pero antes debes arreglar ciertas cosas que no están bien en ti, toma consciencia de ello.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No dudes en tomar la opción que te dará alguien con muchas influencias en el medio en el que te desenvuelves, se trata de una oportunidad quizás única para ti. No dejes para mañana ese trabajo que necesita ser terminado el día de hoy, no puedes dar el lujo de tener atrasos, ya que se vendrá una carga más pesada el día de mañana.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No es bueno que siempre pienses que las personas tienen una animadversión hacia ti, es probable que esto esté solo en tu imaginación, si alguien te hace un comentario sobre esto, será siempre sobre la actitud negativa que estás teniendo en este momento. Cambiar de actitud frente a ciertas personas siempre trae riesgos, porque es probable que muchos se pregunten si algo malo te sucede, pero a veces es necesario hacerlo, sobre todo cuando esas personas no te están dando nada bueno.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No debes estar siempre pensando en lo que dirán los otros, a veces tienes que tomar lo que digan y dejarlo atrás, es importante seguir a tu corazón y las ganas que tienes de siempre seguir avanzando en la vida, es raro encontrar que gente que esté siempre feliz con los logros que tenemos. Tienes mucha seguridad en tu pareja y eso está bien, necesitas comenzar a explorar otras formas de expresarle esto, puede ser que ya no sienta tanto tu afecto y eso va a tener un alegato en un tiempo más, comienza desde hoy a acercarte mucho más.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Necesitas un tiempo aparte, por lo que tomar unas vacaciones con la persona que tienes a tu lado siempre será una buena forma de arreglar la vida en pareja, aprendan de esta experiencia y vuelvan más enamorados a casa. Si ya conociste a la persona indicada, debes abrirte a la posibilidad de entablar una relación más seria con esa persona, el amor no espera y escucha a los valientes.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No es un buen momento para hacer compromisos que después puedas romper con facilidad, es mejor que el día de hoy te mantengas en una sola línea y no intentes dar tu palabra con cosas que después podrías no ser capaz de hacer por falta de tiempo o de ánimo. Es un buen día para amar y lo notarás porque recibirás mucha atención de alguien que ha puesto sus ojos en ti de una forma muy rápida, no se trata de alguien ande con rodeos, será una persona muy clara en sus intenciones desde un principio, lo que te provocará una suerte de encanto.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Tendrás la oportunidad de coincidir con alguien que no veías hace tiempo en la calle o en algún lugar que visites, queda de acuerdo en volver a reunirse pronto, podría ser alguien importante para tu vida más adelante. Un hombre de edad al que conoces poco te quiere dar una alegre noticia sobre un conocido que no ves hace tiempo, puede ser un motivo de alegría para ti en este día.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis tiene un excelente día, ya que será capaz de hacer muchas cosas buenas que no había tenido tiempo de hacer hasta ahora por falta de tiempo, algo muy preciado para este signo. Hoy es un momento para probarte a ti mismo que eres capaz de sacar adelante un proyecto muy importante en tu trabajo, recuerda siempre una tarea bien hecha tiene recompensas que se reflejarán en tus ganancias más adelante.