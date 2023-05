El horóscopo de hoy viernes 26 de mayo de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Cuida lo que dices cuando se trata de la familia de tu pareja. Cuando nos unimos a alguien, hay toda una serie de vínculos que arrastra, y que debemos respetar. Es mejor no navegar ciertas aguas y respetar los afectos.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Ayer fue un día duro y quizá vengan momentos de cambio, algo sobre lo que ya eres toda una experta... te espera un fin de semana lleno de emociones, también de tranquilidad si sabes ver el lado "bonito" de todo lo que está pasando alrededor. Déjate mimar y tírate a la piscina ahora que llega el "buen tiempo". Piensa en las cosas bonitas y la casualidad de coincidir en estos tiempos en el mismo lugar... eres una suerte y la tendrás.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Nada habla mejor de nosotros mismos que tener una pareja feliz. Es tu mejor marketing, es tu mejor carta de recomendación, y es por ello algo que deben explotar. Ambos son muy discretos con su vida feliz.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Hoy es un día en el que debes ponerte manos a la obra con esas promesas que no has terminado de cumplir. Es importante que, a partir de ahora, cada vez que prometas algo, pases a cumplirlo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tu pareja te va a dar una sorpresa hoy. Tiene que ver con la salud, pues Saturno, el astro sanador, está alto en su Cielo. Puede ser el fin de una enfermedad o un cambio positivo: tal vez un embarazo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Hoy es un buen día para cerrar la puerta a esas voces que tratan de entrometerse entre los dos. Hay que dejar fuera de ese círculo que tú y la persona que amas forman, pues dentro no puede haber espacio para la amargura, la envidia y las mentiras.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

El tumulto cotidiano nos hace alejarnos el uno del otro por esta prisa para resolver las urgencias. Sin duda hay pendientes importantes, pero no por ello debemos dejar de lado a quien nos procura y alienta.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

El amor crea un nuevo territorio, en donde dos viven y se aventuran en lo desconocido. Bajo esa idea: ¿importa que te pareja te pida que viváis juntos? ¿Va a cambiar tu vida positivamente? Pareces ignorar que ella y tú vivís juntos.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

El orgullo puede ser un muro que impide que la gente que te ama haga lo que puede hacer por ti. No dejas a tu pareja afuera de tu vida, sobre todo en los momentos en que más la necesitas. Ahora mismo en ella reside la solución para este problema en particular.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No es un buen día para exigir a tu pareja lo que en otro momento sería natural. No atraviesa por un buen momento, aunque no lo sepas. No debes añadir más presión a la que ya sufre. Dale un poco de tiempo de espacio.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Este es un buen día para poner todas las cartas sobre la mesa. Tienes reclamos y tu pareja, a su vez, tiene los suyos. Es hora de escucharse y hablar, hasta vaciarse del todo. Nada debe quedar sin decirse, como si se escupiera el veneno de una herida.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Nada se interpone entre tú y tus sueños. Mucho menos tu pareja. Por ello debes dejar de verla como un rival que se interpone entre tus metas y tú. Una serie de malentendidos no debe llevarte a conclusiones apresuradas.