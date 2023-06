El horóscopo de hoy viernes 2 de junio de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Si estás conociendo a alguien hace poco tiempo, entonces es momento de darle un poco más de rapidez a la relación, se están tomando mucho tiempo antes de comenzar algo serio.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Es bueno que tengas el manejo de las situaciones que te acongojan, no siempre vas a tener la capacidad de hacer todo lo que quieres, por ello es importante que vayas paso a paso dando solución a las cosas que te han mantenido con la mente ocupado por harto tiempo.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No es bueno que pienses que no tienes mucho más porque luchar, es importante siempre tener en tu mente la posibilidad de estar más atento a las cosas importantes. Hay muchas posibilidades de que encuentres una nueva ocupación muy pronto, será algo que puede traerte mucho bien si decides darte una oportunidad para explorar algunos de tus otros talentos, no dejes que te afecte el cambio que tendrás, toma esto como un nuevo aprendizaje para tu crecimiento.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Una persona muy importante para tu vida está buscando pasar un momento a solas contigo, tiene mucho que contarte, haz una cita para comer el día de hoy. Necesitas ponerle más ojo a tu relación de pareja, algo está pasando entre ustedes que podría alejarlos un tiempo, no importa lo que sea, podría ser algo que tiene fácil solución, solo si ambos ponen de su parte.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Si alguien que conoces está buscando solo un rato de diversión y tú estás en otro momento de la vida donde buscas un compromiso más duraderos, debes hablar con sinceridad y si no llegan a un acuerdo o si no buscan lo mismo, entonces siempre es mejor separar los camino, hay más personas en el mundo, personas que estarían felices de estar a tu lado.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

El amor se encuentra en una excelente etapa, se está consolidando tu relación, buena suerte, será un excelente día para ambos. Si tienes sentimientos reales hacia una persona en especial, es muy bueno que los dejes salir sin miedo, si no son correspondidos, al menos habrás dado el paso.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Un dinero adeudado podría llegar el día de hoy, no lo esperes con ansias, ya que si llega, ni cuenta te darás en un principio. Es momento de comenzar a aprender nuevas técnicas y a usar la última tecnología que ha salido para realizar tu trabajo, no puedes quedarte en el pasado, siempre debes estar en constante mejoría.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Escorpio debe calmar sus rugidos el día de hoy, no permitas que la ira te haga decir cosas que no quieres. Tienes una gran capacidad para aceptar las cosas como vengan según las circunstancias que te toque vivir, pero no estás dejando en este momento que las cosas sigan su curso natural, debes comenzar a hacer esto, vivirás más feliz.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Siempre es mejor que dejes salir lo que sientes, es de suma importancia que lo hagas, recuerdas que quien no se arriesga jamás cruzará el río. Un gran día ha llegado para ti y los tuyos, es probable que el día de hoy recibas una excelente noticia sobre un dinero que solicitaste, el cual te ayudará a adquirir un bien de suma importancia.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si no tienes pareja, entonces este consejo es para ti, ya que es de suma importancia que comiences a tener el valor de invitar a alguien que te gusta a salir o a entablar conversación con alguien que ha captado tu atención, prueba el día de hoy darle rienda suelta a esto y a experimentar más con la posibilidad de ser un poco más abierto a la conversación con extraños.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No necesitas comenzar a hacer inversiones fuertes en este momento, es mejor tomar el dinero que vayas ganando y ahorrar para los tiempos malos. Una persona que significa mucho para ti está esperando un mensaje que quedaste de mandarle hace un tiempo, no dejes de hacerlo el día de hoy, podría tratarse de una información que necesita de suma urgencia.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No tienes nada que perder en el amor en este momento, toma el riesgo y comienza a dejarte querer. Es bueno que comiences a mirar un poco más allá del horizonte, no siempre las respuestas se hallan de forma automática o llegan por si solas a nuestra vida, también debes hacer esfuerzos por encontrar las razones a los episodios que vives actualmente.