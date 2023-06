Las multas de la Dirección General de Tráfico (DGT) pueden llegar a ser una verdadera pesadilla para los conductores. Muchas de ellas son conocidas y temidas, pero hay otras que pasan desapercibidas y pueden acarrear sanciones económicas muy elevadas. Recientemente, un motorista ha vivido en sus propias carnes las consecuencias de acumular trece infracciones en tan solo dos meses.

Desde el 16 de marzo hasta el 5 de mayo, este conductor ha sido captado en repetidas ocasiones por un radar de velocidad superando los límites permitidos. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de las autoridades fue su método para evitar ser identificado: tapaba la matrícula de su moto en cada paso frente al radar. Quizás pensó que saldría impune, pero la realidad fue muy distinta.

La División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra, en colaboración con el Servei Català de Trànsit, iniciaron una exhaustiva investigación para dar con el motorista infractor. La denuncia inicial llegó tras la captura de una imagen en la carretera BV-1248, donde se encontraba ubicado el radar en cuestión, entre Matadepera y Sabadell.

Denunciem 13 vegades un motorista que ocultava la matrícula de la seva motocicleta per intentar eludir un radar situat entre Matadepera i Sabadell. Tapava amb la mà la matrícula quan passava a més velocitat de la permesa. Actuem coordinadament amb @transit https://t.co/ocdFHN9BsY pic.twitter.com/BLK7zCS8bI — Mossos (@mossos) 27 de mayo de 2023

Finalmente, el paradero del motorista fue descubierto en Sabadell. Los agentes no solo constataron que tapaba la matrícula con la mano, sino que también se encontraron con otras irregularidades. El escape de su moto no estaba homologado, superando los decibelios permitidos, y la matrícula no cumplía con las dimensiones reglamentarias.

Como resultado de todas estas infracciones, el conductor ha recibido una multa total de 3.340 euros. La mayor parte de la sanción, 2.100 euros, corresponde a los excesos de velocidad cometidos. Además, se le ha impuesto una multa de 1.040 euros por tapar la matrícula y 200 euros adicionales por el resto de las irregularidades.

Campaña de revisión de la DGT para garantizar la seguridad vial

En otro orden de noticias, la Dirección General de Tráfico ha anunciado una nueva campaña de control y revisión de vehículos. Durante esta semana, la policía estará autorizada para detener a los conductores y verificar el estado de algunos elementos fundamentales en la seguridad vial.

La inspección se centrará principalmente en tres aspectos cruciales: la ITV, el estado de los frenos, los neumáticos y las luces. Los agentes verificarán que los vehículos hayan pasado la inspección técnica obligatoria, y a continuación, se asegurarán de que los frenos funcionen correctamente, los neumáticos estén en buen estado y las luces sean totalmente operativas.

En caso de detectar irregularidades en alguno de estos elementos, los conductores podrían enfrentarse a sanciones económicas. Por ejemplo, si las luces intermitentes o los frenos presentan fallos, la multa ascenderá a 200 euros. Asimismo, la falta de presión en los neumáticos también será motivo de sanción.

La DGT ha enfatizado la importancia de mantener los vehículos en buen estado para garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los demás usuarios de las vías. Estas campañas de control periódico buscan concienciar a los conductores sobre la importancia de mantener sus vehículos en óptimas condiciones, evitando así accidentes y contribuyendo a una conducción más segura en nuestras carreteras.

Recuerda, estar al día con las normativas de tráfico y mantener tu vehículo en buen estado son acciones fundamentales para evitar multas y garantizar tu seguridad en la carretera. ¡Conduce con responsabilidad y preocúpate por ti y por los demás!