Terror, oscuridad, tortura, infierno. Son las palabras que Pamela Palenciano utiliza para describir las vivencias de las "madres protectoras", mujeres que han sido privadas de la convivencia con sus hijos e hijas tras haber denunciado al padre por violencia vicaria o sexual contra los menores. Y por ellas y sus "criaturas" ha puesto en marcha su nueva obra de teatro: 'Arrancamiento'.

Arrancamiento cuando varios policías se llevan de tus brazos al hijo que quieres proteger de un padre agresor, arrancamiento cuando pierdes la custodia tras un calvario, arrancamiento cuando el sistema judicial e institucional te cuestiona y te falla, cuando ni siquiera tu propia familia te cree, cuando tu hijo adolescente te echa en cara que lo abandonaste.

Palenciano, que pronto cumplirá 20 años representando 'No sólo duelen los golpes' en teatros e institutos, vuelve a poner el cuerpo para combatir las violencias machistas. Esta vez no es su propia historia sino la de "miles" de mujeres que fueron injustamente separadas de sus hijos y a las que nadie creyó. A las que siguen sin creer.

"La oscuridad que yo viví a nivel personal (es superviviente de violencia de género) no tiene nada que ver con el terror y la tortura que vivieron estas mujeres", explica Palenciano en una entrevista con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

"Los hijos de estas mujeres son mis hijos"

La actriz quieres decirles a las María Sevilla, a las Silvia Aquiles, a las Juana Rivas, a las María Salmerón, a las madres de Infancia Libre y a tantas otras que las cree. Quiere contar sus historias para que otros y otras conozcan su infierno y también las crean. Lleva 13 años conociendo sus historias, que ni siquiera el movimiento feminista ha acogido con la contundencia que merecían.

"Podría haber sido más agenda para el movimiento, pero no es portada, como sí lo es que nos peleemos por la ley trans o la abolición de la prostitución. Esto lo hemos dejado por casos aislados. (...) A mí, feministas de izquierdas me preguntan '¿tú las crees?' y les contesto 'lo fuerte es que tú no las creas'", destaca.

Además, recuerda que la ONU ha tirado de las orejas a España en cinco ocasiones por la violencia institucional ejercida contra madres protectoras, si bien continúa siendo un tema que "cuesta mucho sacar a la luz".

"Criatura, yo sí te creo"

Palenciano se mete en su nueva obra en la piel de una madre que descubre los abusos (físicos, sexuales, psicológicos) que su hijo padece a manos de su padre. Lo denuncia y el sistema respalda al agresor y la castiga por malvada, alejándola de su pequeño a quien quiere proteger. En un montaje complejo, con material audiovisual y un collage sonoro que recoge relatos de menores afectados, la actriz situará al público frente a una realidad difícil de digerir: la lucha de una madre penalizada por la violencia institucional, la infancia abusada.

"Los hijos de estas mujeres son mis hijos, porque son mi sociedad", señala. Cree la actriz que el feminismo debería arroparlas, igual que lo hizo sin dudar con la víctima de la violación grupal de Pamplona.

Son madres que llegan a ir a la cárcel tras un arrancamiento, mujeres que sufren la "cárcel del desprecio de la gente", que cuando las ven les dicen que son secuestradoras de niños, cuenta la activista, que denuncia que esta sociedad sea tan "adultocéntrica" y no mire a la infancia: "La voz de la infancia no se escucha. ¿Por qué no escuchamos a los menores, que tienen mucho que decir? Cuando un niño o una niña verbalizan la violencia no están mintiendo. Daremos un salto cuántico cuando digamos 'criatura, yo sí te creo y estoy contigo aunque no seas mi hijo'", dice.

Palenciano y su equipo han trabajado directamente con las madres protectoras y sus hijos e hijas para el desarrollo de 'Arrancamiento', que se estrenará el próximo 14 de junio en El Teatro del Barrio, institución en la que goza de una residencia artística.

El proyecto nació como un podcast para Laboratoria y el Museo Reina Sofía, pero la actriz se dio cuenta de que el formato se quedaba corto y de que iba a ser más eficaz como obra de teatro. Este junio, habrá cinco funciones de la obra, pero espera recaudar dinero a través de un 'crowdfunding' para poder llevarlo a otros teatros y a festivales.

'No sólo duelen los golpes'

En este 2023, Palenciano cumplirá dos décadas representando el monólogo 'No sólo duelen los golpes', con el que conciencia (con su propia historia de maltrato) a adolescentes, y no tan jóvenes, de la normalización de la violencia de género y sus efectos macabros.

Aunque lleva desde enero "metida hasta el tuétano" en la producción de 'Arrancamiento', tiene agendadas muchas funciones por todo el territorio. Esta obra le ha dado muchas alegrías, pero también ha sufrido acoso y violencia por hacerla.

"Lo mío: las denuncias, el calvario de tres año s de violencia, de censura, de ataque, no es nada", dice al reflexionar sobre las madres protectoras. "Es importante que, como sociedad, nos hagamos cargo del dolor en el ser humano. Te ayuda ver que hay otros dolores más graves para darles su sitio exacto", reflexiona.

Tras el resultado electoral del 28M y cuando quedan semanas para las elecciones generales, Palenciano reconoce que la división del feminismo ha sido uno de los mayores errores del movimiento. "El feminismo sigue siendo un motor para crear un mundo más sano para las mujeres, para los hombres y para las criaturas. Para todo el mundo", concluye.