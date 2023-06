Belén Esteban se sometió anoche a su último polígrafo en Sálvame Deluxe, ya que la cadena anunció el final tanto del programa diario como el de fin de semana. La princesa del pueblo aprovechó para quedarse a gusto y lanzar decenas de mensajes e indirectas a varios personajes.

Una de las mayores revelaciones fue cuando habló emocionada de la situación con su marido Miguel, el gran amor de su vida, y la relación de este con el mundo de la televisión: "Le han ofrecido muchos realities. Podría haber ganado mucho dinero y nunca me ha traicionado".

Pese a mostrar lo enamorada que sigue estando de él tras ocho años de relación, también confesó el motivo por el que se divorciaría sin pensarlo, y es que la de ex de Jesulín afirmó que si su pareja decidiese ponerse delante de los focos, ella lo dejaría inmediatamente.

"Jorge, te echo de menos"

Belén quiso hacer un alegato de despedida del programa tras sus 14 años de emisión: "Yo no estoy triste por mi o por mis compañeros, sé que encontrarán su sitio y sé que con más de uno de ellos estaremos juntos bastante tiempo".

La princesa del pueblo agradeció a sus compañeros todos estos años pese a haber tenido graves enfrentamiento con muchos de ellos, como Kiko Matamoros o Lydia Lozano.

También aprovechó para dirigirse al presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez: "Jorge te echo de menos,, me he matado contigo, hemos tenido mogollón de movidas, pero gracias por llevar este programa como lo has llevado. Para mi has sido el mejor presentador de la cadena Mediaset España. Sé que el día 23 estarás a tu manera, te echaré de menos", dijo muy conmovida la de Paracuellos del Jarama.

También aprovechó para agradecer a los trabajadores fuera de cámaras, como sonido, peluquería, maquillaje, operarios, azafatas, etc.

¿Sálvame 2.0?

La madrileña aprovechó su momento de protagonismo para lanzar un mensaje a aquellos que se alegran del fin del programa. Pese a que decía que la iban a regañar por decir lo que iba a decir, la Esteban dejó la puerta abierta a un nuevo programa en el que repetirán algunos de los colabores: "No se van a olvidar de nosotros, seguiremos".

La madre de Belén Esteban la lía en directo hablando del fin de Sálvame

Belén quiso llamar a una de las personas más especiales de su vida justo antes de empezar su último polígrafo, su madre, que no se cortó ni un pelo cuando su hija le preguntó lo que iba a hacer después de que terminase el programa definitivamente. "¿Qué vamos a hacer? Seguir viendo Sálvame, no creo que la Fábrica de la Tele nos haga la putada de tenernos cinco horas viendo tonterías y gilipolleces". Belén, tras estas palabras tan sinceras de su madre en pleno directo, intentó disculparla y regañarla diciéndole: "Mamá eso no lo digas"